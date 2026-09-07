'15년 솔로' 브라이언 "굳이 연애 해야 하나"...이효리 "시간 아까워" 탄식 ('연애전쟁')

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[스포츠조선 정안지 기자] 가수 브라이언이 무려 15년 동안 연애를 하지 않았다고 밝혀 눈길을 끌었다.

7일 방송된 JTBC '연애전쟁'에서는 특별 외교관으로 브라이언이 출연했다.

이날 브라이언은 "연애를 많이 하느냐"는 질문에 "아쉽게도 연애를 안 한 지 15년이 넘었다"고 솔직하게 털어놨다.

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그는 "옛날에는 썸타고 데이트하는 재미에 빠졌었지만 어느 순간 연애를 안 하다 보니까 이제는 '굳이 연애해야 하나'라는 생각이 든다"라고 털어놨다. 이에 이효리는 "15년의 시간이 너무 아깝다"라고 놀라워했다.

그러자 브라이언은 "오랫동안 혼자 있다 보니까 혼자 있는 행복함을 느꼈다"라고 말했다.

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이에 서장훈은 "브라이언한테 깔끔한 습관이 있다는 게 다행인 것 같다. 이런 스타일일수록 깨끗하게 치우다 보면 다른 생각을 안 하게 되니까 깔끔한 습관이 있는 게 브라이언한테 도움이 됐다고 생각한다"라고 말했다. 그러자 이효리는 "네네 알겠다"라면서 말을 끊어 웃음을 자아냈다.

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anjee85@sportschosun.com