'故 장제원 子' 노엘, 음주운전 전과에 달라졌다..'알콜측정기' 구입 "외출 전 불고 나가"

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[스포츠조선 김소희 기자] 래퍼 노엘이 음주운전으로 물의를 빚은 이후 달라진 일상을 공개했다. 술자리를 마친 뒤 직접 대리운전을 호출하는가 하면, 외출 전 음주 측정기를 사용해 자신의 상태를 확인하는 모습까지 보여 눈길을 끌었다.

최근 유튜브 채널 '좋은녀석들'에는 '좋은녀석들', '환상의 나라'라는 제목의 영상 두 편이 공개됐다. 영상에는 노엘과 래퍼 한요한이 함께 술자리를 갖고 허심탄회한 이야기를 나누는 모습이 담겼다.

특히 시선을 끈 것은 과거 음주운전으로 논란을 빚었던 노엘의 모습이었다. 술자리가 끝난 뒤 노엘은 직접 대리운전을 애플리케이션으로 호출했다.

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그는 대리운전 기사를 기다리며 "저는 이제 대리 부르는 남자다. 우리 엄마가 알면 혼나겠지만 어쩔 수 없다. 대리 불러야 한다"면서 "바른 인생. 바르지만 재밌게. 알겠냐"라고 말했다.

이후 실제로 대리운전을 이용해 귀가하며 음주 후 운전대를 잡지 않는 모습을 보였다.

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또한 다음 영상에서도 노엘은 집을 나서기 전 셀프 카메라를 켠 뒤, 음주운전에 대한 주변의 우려를 전했다.

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노엘은 "제가 요즘에 나가기 전에 하는 루틴이 있다. 제가 차를 샀다. 엄마가 걱정하신다. 숙취 운전 조심하라고"라며 알코올 측정기를 꺼내 들었다.

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이어 "이거 불면 바로 나온다"라며 측정기에 힘껏 숨을 불어넣었다. 측정 결과는 0.063으로 표시됐다.

노엘은 측정 결과를 확인한 뒤 "0.063이기 때문에 택시 타고 가겠다"라고 말했다. 자신의 상태를 직접 확인한 뒤 차량 대신 택시를 이용하겠다는 선택을 한 것.

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과거 음주운전으로 큰 논란을 일으켰던 만큼, 음주 후 대리운전을 이용하거나 외출 전 음주 측정기를 사용하는 노엘의 모습에 관심이 쏠린다. 특히 숙취 상태에서의 운전 역시 위험할 수 있다는 점에서 자신의 상태를 확인한 뒤 운전하지 않겠다는 모습을 보인 점이 눈길을 끈다.

한편 2000년생인 노엘은 장제원 전 의원의 아들로, 2017년 Mnet 오디션 프로그램 '고등래퍼'와 '쇼미더머니6'에 출연하며 대중에게 이름을 알렸다.

그러나 2019년 음주운전 사고를 일으키며 논란의 중심에 섰다. 당시 음주운전 사고와 함께 사고 이후 지인을 불러 운전자를 바꿔치기하려 한 정황까지 알려지며 거센 비판을 받았다. 이후 징역 1년 6개월에 집행유예 2년을 선고받았다.

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2021년에는 무면허 음주운전 및 경찰관 폭행 혐의로 다시 재판에 넘겨졌고, 징역 1년을 선고받아 복역했다. 2022년 10월 만기 출소했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com