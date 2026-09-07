카카오게임즈, '아키에이지 S' BI·키비주얼 첫 공개…내년 2분기 출시 목표

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카카오게임즈가 엑스엘게임즈의 신작 온라인 MMORPG '아키에이지 S: 자유의 해협'의 모습을 처음으로 구체화했다.

카카오게임즈는 7일 '아키에이지 S'의 공식 BI와 키비주얼을 최초 공개했다. 공개된 BI는 원작 '아키에이지'의 디자인 요소를 이어가면서 바다와 항해, 나침반을 연상시키는 이미지를 담았다. 특히 부제 '자유의 해협'의 'S'를 상징적인 요소로 활용해 항해와 해상 콘텐츠를 강조했다.

키비주얼에서는 원작의 세계관과 감성을 유지하면서 한층 정교하고 고풍스러운 아트 스타일을 선보였다. 5명의 주요 인물을 통해 원작과 연결되는 세계관을 드러내는 한편, 광활한 바다를 가르는 함대를 배치해 육상에서 해상으로 확장되는 게임의 무대를 표현했다.

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'아키에이지 S'는 원작 '아키에이지'의 1대 기획팀장과 PD를 맡았던 김경태 PD가 개발을 총괄한다. 원작의 핵심 정체성을 계승하면서도 현재 게임 시장의 흐름에 맞춰 세계관과 콘텐츠를 새롭게 풀어내는 것이 개발 방향이다. 출시는 2027년 2분기를 목표로 한다. 글로벌 서비스를 준비하고 있으며, PC(스팀)를 중심으로 서비스할 예정이다.

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카카오게임즈는 이번 달 개발자 프리뷰 영상을 시작으로 게임에 대한 정보를 순차적으로 공개한다. 개발진이 직접 출연해 개발 철학과 기획 의도를 설명하고 핵심 콘텐츠와 실제 인게임 플레이도 소개할 예정이다.

원작 '아키에이지'가 육지와 바다를 오가며 자유로운 플레이를 강조했던 만큼, 이번 '아키에이지 S'에서 해상전과 항해가 어느 정도의 비중을 차지할지가 향후 공개될 정보의 핵심이 될 것으로 보인다. 특히 BI와 키비주얼부터 '해협'과 함대를 전면에 내세운 만큼 원작의 해상 콘텐츠를 어떻게 확장했는지에 관심이 쏠린다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com