"웃음이 나오냐"…이효리, 여친에 폭언+무임금 노동 시킨 남친에 분노 ('연애전쟁')

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 이효리가 동업 중인 남자친구의 여자친구를 향한 폭언에 분노하며 "말로 죄를 짓는 거다"라고 일침을 가했다.

7일 방송된 JTBC '연애전쟁'에서는 같이 운영하는 회사의 지분을 두고 살벌한 전쟁을 펼치는 '동업 커플'의 갈등이 그려졌다.

광고대행업 8년 경력 보유자였던 여자친구는 처음에는 회사를 혼자 시작, 이후 사업이 생각보다 잘되면서 연인이었던 남자친구에게 동업을 제안하면서 두 사람은 동업하게 됐다. 현재는 남자친구는 대표를, 여자친구는 이사로 업무를 맡고 있다.

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첫 거래처들은 모두 여자친구와 영업한 과거 거래처였으며, 모든 사내 시스템도 여자친구가 직접 구축했다. 또한 직원들 케어, 업무 피드백, 광고주 식당 사진 관리, 악성 리뷰 케어, 현수막 디자인 등 여자친구는 많은 일을 하고 있었다. 여자친구는 "내가 없으면 회사가 안 굴러간다"라고 했지만, 남자친구는 "전혀 아니다. 내가 여기까지 머리채 잡고 끌고 온 거다"라고 반박했다.

이후 남자친구는 자기 업무까지 이사에게 떠넘겼다. 대표는 "제안서, 견적서를 시킨다. 그런 건 영업이 해야 하는 거 아니냐. 맞다. 근데 대표가 시키면 해야 한다"라면서 강압적인 태도로 보였다. 특히 그는 "내가 100% 맞다. 나는 틀린 말을 한 적 없다. 내 말은 100% 맞고 도덕책이다"라고 말해 남자 측 서장훈조차도 놀라게 했다.

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특히 여자친구가 월급을 받지 않고 있다는 사실이 알려지자 남자친구는 "여자친구 잘되라고 하는 것도 있다"고 말했다. 이에 MC들은 "네가 왜 판단하냐"라며 강하게 반발했다. 이효리는 "하진 씨(여자친구)가 정신 차렸으면 좋겠다"라고 말하며 답답한 마음을 드러냈다.

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뿐만 아니라 남자친구는 사업 전 자신 돈 수천만 원에 여자친구의 돈 400만 원을 코인 투자로 잃었지만, "개인적인 실수였다. 회사 실수는 아니라고 생각한다"라고 말해 모두를 당황하게 했다. 이효리와 서장훈은 "굉장히 위험하다"라고 지적했다.

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무엇보다 여자친구를 향한 남자친구의 무시함을 넘어선 막말과 폭언은 이효리를 분노하게 했다. 이효리는 남자친구를 향해 "말로 죄를 짓는 거다. 나중에 죗값을 받아야 한다"라고 분노했다.

이에 여자친구는 "평소보다 10배 절제됐다. 카메라가 있어서 몸을 사리더라"라며 "폭언을 듣고 헤어지자고 했는데 더 심하게 했다. 또 헤어지자고 하면 '나가'라고 하면서 집에서 내쫓았다"라며 눈물을 흘렸다.

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이때 이효리는 웃는 남자친구를 향해 "웃음이 나오냐"라고 울분을 터트렸다. 그러면서 여자친구를 향해 "제일 안타깝다. 나 자신을 위험한 상황에서 구해주지 않냐. 이 세상에 하나뿐인 내 자신이지 않냐. 왜 내 자신에게 저런 이야기를 듣게 하냐"라며 안타까운 마음을 전했다.

anjee85@sportschosun.com