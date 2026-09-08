'쇼미더머니' 제이켠, 실패한 래퍼의 삶 "40대 취업→타의로 퇴사, 그래도 포기 NO"

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[스포츠조선 김소희 기자] 래퍼 제이켠이 퇴사 후 자신의 현실을 솔직하게 고백했다. 21년 가까이 음악을 해왔지만 음악만으로 생계를 유지하지 못해 다른 직업을 택해야 했던 그는 스스로를 '실패한 래퍼'라고 표현하면서도 "아직 포기 안 했다"며 다시 일어설 의지를 드러냈다.

최근 제이켠은 자신의 유튜브 채널에 '제이켠 퇴사 브이로그'라는 제목의 영상을 공개했다. 영상에는 40대에 접어든 그가 직장을 그만두고 다시 자신의 삶과 음악을 정비해 나가는 일상이 고스란히 담겼다.

제이켠은 "최근 퇴사를 했다. 벌써 40세가 훌쩍 지나가버렸다"며 "저는 2년 조금 넘게 미용 기기 회사에서 김 대리로 근무했었다"고 밝혔다.

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음악 활동을 이어가면서도 직장 생활을 병행했던 이유에 대해서는 솔직했다. 그는 "이유는 당연히 음악으로는 수입이 좋지 않아 다른 직업을 택할 수밖에 없었다"고 설명했다.

하지만 직장 생활이 마냥 힘들기만 했던 것은 아니었다. 제이켠은 "덕분에 많은 경험을 했다. 해외 바이어들한테 제품 설명해야 하니 챗GPT와 영어 공부하고 말로만 들어보던 두바이에도 가봤다"며 "도움이 많이 됐던 시간이다"라고 돌아봤다.

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특히 출근 전 시간을 활용해 영어 공부를 했다고. 그는 "매일 아침 1시간 반 정도를 아무도 없는 회사에 일찍 출근했다. 그때 챗GPT와 음성 대화로 영어 공부를 했는데 정말 추천한다. 많은 성장을 이뤘다"고 말했다.

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그럼에도 오랜 시간 음악을 해온 자신이 음악으로 생계를 꾸리지 못했다는 사실은 큰 고민으로 남았다. 제이켠은 "처음에는 제가 완전히 실패했다고 느꼈다"며 "2005년에 첫 음반이 나왔다. 21년 가까이 음악을 했는데 그걸로 생계 유지 못하는 게 부끄러웠다"고 털어놨다.

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퇴사를 결정하게 된 과정은 '자의 반 타의 반'이었다. 제이켠은 "자의 반 타의 반이었다"면서도 "'이왕 잘됐다. 오히려 좋아'라고 생각하고 체중 관리도 하고 있다"며 긍정적인 마음가짐을 전했다.

퇴사 후 일상은 오히려 음악에 조금 더 집중하는 모습이었다. 제이켠은 "하루 일과는 운동 갔다가 카페 가서 곡 만들고 뭐든 한다. 곡도 많이 쌓였다"며 "집에 있으면 쓸쓸해져서 일부러 나온다"고 말했다.

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직장을 그만둔 만큼 현실적인 불안도 존재했다. 제이켠은 "일정 수입이 끊긴다. 불안하지만 이상하게 걱정 안 된다"며 "뭔가 더 열심히 살아야겠다, 어떻게 살아지겠지, 죽지 않는다라는 생각이 든다"고 말했다. 이어 "40대인데 이렇게 사는 게 맞냐"고 웃으며 복잡한 심경을 드러냈다.

그럼에도 제이켠은 음악이든 삶이든 포기하지 않았다. 그는 운동하는 헬스장에서 본 문구를 떠올리며 "실패하는 유일한 방법은 실패라고 하더라. 그게 인상적이더라. 항상 가슴에 두고 살려고 한다. 아직 포기 안 했다"며 "살아가는 것만으로도 대단하다"고 말했다.

당장의 현실적인 계획도 세우고 있다. 제이켠은 "이력서 고치러 가야겠다. 취업시장 문 두드리고 다른 일도 찾아보려 한다"고 밝혔다. 음악을 계속 이어가면서도 새로운 일을 찾으며 자신의 삶을 다시 만들어가겠다는 것.

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끝으로 그는 자신을 '실패한 래퍼'라고 부르는 현실을 유쾌하게 받아들이면서도 그 안에서 희망을 찾았다. 제이켠은 "40대 나름대로 성공한 래퍼의 하루, 이제는 실패한 래퍼의 하루라고 하지만 그냥 말이라도 성공한 래퍼의 하루라고 얘기하려 한다"며 웃었다.

21년 가까이 음악을 해온 시간, 생계를 위해 선택한 직장 생활, 그리고 다시 찾아온 퇴사. 제이켠의 브이로그는 화려한 성공담과는 거리가 멀지만, 자신의 현실을 담담하게 마주하면서도 다시 앞으로 나아가려는 한 음악인의 모습을 보여주며 진한 여운을 남겼다.

한편 래퍼 제이켠은 2005년 EP앨범 'Just Clap'으로 데뷔했다. 그는 엠넷 '쇼미더머니2'를 시작으로 시즌 11까지 총 7개 시리즈에 출연했으며, '콕스빌리'라는 이름의 가면 래퍼로 등장해 관심을 끌기도 했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com