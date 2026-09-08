이주연, '미감 잃은 집' 인테리어 혹평에 바꿨는데..."본가 같아"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 애프터스쿨 출신 이주연이 세련된 이미지와는 다른 소탈한 집을 공개하며 반전 매력을 뽐냈다.

7일 유튜브 채널 '이주의 주연'에는 저… 드디어 시작합니다 유튜브 그리고 새로워진(?) 저희 집도 공개해봤어요!'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 이주연은 새롭게 단장한 집을 공개하며 "전에 쓰던 애착 소파를 없애고 다시 바꿨다"고 밝혔다. 이어 "'전참시' 나왔을 때 댓글에 '엄마 집 아니냐', '본가 아니냐', '미감을 잃은 것 같다'는 댓글이 많았다"고 털어놨다.

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이후 집에 변화를 줬다는 이주연은 "내 생각에는 조금 더 새롭고 세련돼진 것 같다"며 달라진 인테리어에 만족감을 드러냈다.

본격적인 집 공개에 앞서 유튜브를 시작하게 된 계기도 밝혔다. 이주연은 "친구나 지인들에게 '네 성격상 유튜브를 해야 된다'는 권유를 많이 받았다. 그런데 누가 날 궁금해할까 싶었다"고 말했다.

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이어 "최근에 '전참시'에 나갔는데 다른 모습이 나오니까 사람들이 그걸 굉장히 좋아해 줬다. 꾸밈없이 나대로 하자고 했는데 너무 나같이 나왔다. 친구들이 '꼬라지가 그게 뭐냐'고 말하기도 했다"며 웃었다.

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그러면서 "오늘은 처음이니까 메이크업도 하고 부기도 아침에 뺐는데 시간이 지나면 또 그때의 모습이 나올 수도 있다"고 솔직하게 말했다.

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이후 이주연은 '공주 침대'가 놓인 침실부터 '전참시'에서도 소개했던 자신만의 '올리브영' 수납장과 옷으로 빼곡하게 채워진 드레스룸 등 집안 곳곳을 공개했다.

특히 이주연은 드레스룸을 소개하며 "플리마켓 했는데도 옷이 많다. 한 번 더 할까 생각 중이다. 진짜 더 줄여야 될 것 같다"며 "안 입는 옷이 반은 넘는 것 같은데 내가 못 버리는 병이 있다"고 털어놨다.

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집을 둘러본 PD는 "이미지랑 참 다르다. 안 그럴 것 같은데 쌓아놓기도 하고 집도 본가 같다"고 돌직구를 날렸다.

이에 당황한 이주연은 "거실 바꿨다. 본가 안 같지 않냐"며 "다 바꿨다. 예쁘지 않냐. 블랙 식탁도 얼마나 고급지냐"고 적극적으로 해명해 웃음을 자아냈다.