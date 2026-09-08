정영주, ADHD 아들 양육 고충 "대형견 하네스 채우고 다닌 적도" ('말자쇼')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 뮤지컬 배우 정영주가 어린 시절 ADHD 진단을 받은 아들을 키우며 겪었던 남다른 양육 고충을 털어놨다.

7일 방송된 KBS 2TV '말자쇼'에는 배우 정영주가 게스트로 출연해 아들과 함께 성장해 온 시간을 돌아봤다.

이날 정영주는 "아들이 어릴 때 주의력 결핍 행동장애(ADHD) 진단을 받았다"며 "병명으로 정확하게 학명으로 규정지어지지 않다 보니까 약간 경계성이 있다. 그래서 사회생활을 하는데 불편을 많이 겪게 되기도 하는데 주변에서 그걸 보는 사람들은 부정적인 시각을 갖기가 쉽다"고 말했다.

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그는 "그럼에도 가장 가까이 챙겨줘야 하는 건 엄마다. 그래서 횡단보도에서 어디로 튈지 모르기 때문에 큰 강아지한테 채우는 하네스를 채우고 양육한 적도 있다"고 회상했다. 이어 "본인이 생각하는 것과 일반적인 생각이 맞지 않을 때는 의견, 감정 충돌이 생겨서 큰 싸움으로 번지기까지 한다"며 고충을 털어놨다.

그러면서도 정영주는 아들을 이해하기 위해 끊임없이 노력했다고 밝혔다. 그는 "혼자서는 못 한다. 조언을 얻을 곳이 있으면 조언도 얻고 공부도 해야 한다"며 "끊임없이 대화하고 논쟁하다가 해결 안 되고 덮을 때도 있지만 아이 이야기를 들으려고 하는 편"이라고 설명했다.

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정영주는 "이해해 주려고 하는 게 많이 커진 부분이 있다. 가장 큰 이유는 아들이 7세 때 내가 인생의 실패를 겪으며 무너졌는데 나한테 젖은 행주가 꼬질꼬질하게 마른 걸 갖고 와서 '엄마 눈곱 꼈어요'하면서 닦아주는데 정신이 번쩍 차려졌다"며 "그때 아이한테 자극받고 배운 느낌이 있어서 그걸 계기로 아이 양육을 바꿔봤다"고 말했다.

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아들이 중학교 2학년 때 겪었던 큰 교통사고도 언급했다. 당시 정영주의 아들은 자전거를 타고 가다 사고를 당해 안와골절을 입고 1,400바늘을 꿰매는 큰 부상을 입었다고.

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그는 "그때 아들이 긴 시간 병원 신세를 졌는데 그럼에도 어른스럽게 어떤 부분은 날 위로해 줄 때가 있다"고 말했다. 특히 치아가 없는 상태에서도 평소 관심을 두고 있던 비트박스 연습을 멈추지 않는 아들의 모습에 깊은 인상을 받았다고 했다.

그러면서 "나 같으면 그런 상황이었으면 포기했을 거 같은데 이가 없는 상태에서도 하더라"며 "나는 그 정도로 내가 하는 일에 미쳐본 적은 없었던 거 같다. 그래서 되레 아이한테 자극을 받았다"고 말했다. 이어 "지금은 독립해서 자기 생활하면서 잘 살고 있고 음악 활동도 계속하고 있다"고 덧붙였다.