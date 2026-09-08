이민정, 외모와 딴판인 성격...동료 배우도 놀랐다 "겉모습 신경 안 쓰고 쿨해"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] 김지석이 외모에 크게 신경 쓰지 않는 이민정의 쿨한 성격에 놀라움을 드러냈다.

최근 유튜브 채널 '캔버스엔'은 KBS Drama, GTV 드라마 '그래, 이혼하자'의 배우 이민정과 김지석의 TMI 인터뷰를 공개했다.

이날 두 사람은 서로에게서 발견한 의외의 습관에 대한 질문을 받았다. 김지석은 "좀 놀랐던 게 이민정이 겉모습을 생각보다 많이 신경 안 쓴다"고 답했다.

Advertisement

그는 "이민정은 굉장히 화려하고 아름답지만 촬영할 때는 나보다 거울을 안 보더라. 그래서 나도 촬영 기간 내내 거울을 눈치 보면서 봤다"고 털어놨다.

이어 "'거울 본대요'라고 놀리는 느낌이다. 실제로 놀리기도 한다"며 "너무 쿨하다"고 감탄했다.

Advertisement

이에 이민정은 "거울 본다고 지금의 내가 갑자기 더 예뻐지거나 내 얼굴이 달라지지 않는다"며 "거울을 너무 자주 보면 '거울을 왜 보는 거지?'라는 생각이 든다"고 자신의 생각을 밝혔다.

Advertisement

그러면서 "뭐가 묻거나 문제가 있으면 카메라에서 이야기해 주니까 그렇게 하는 거다"라며 거울을 자주 확인하지 않는 이유를 설명했다.

Advertisement

이를 들은 김지석은 다시 한번 "세상 쿨하다. 거울을 이렇게 안 보는 배우가 있나 싶다. 신경을 안 쓴다"며 놀라워했다.