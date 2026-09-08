안재현, 베드신 위해 17kg 증량하더니...복근 운동 1000개+금주 '독한 자기 관리'

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[스포츠조선 정안지 기자] 배우 안재현이 허약미를 벗고 약 17kg을 증량한 뒤 꾸준한 운동으로 자기 관리를 이어가고 있다.

7일 유튜브 채널 '안재현 안재현'에는 "안재현 유튜브 다시 시작합니다"라는 제목의 영상이 게재됐다.

1년 만에 유튜브 돌아온 안재현은 자신의 집을 소개하던 중 소파에서 일어서던 증 다리 통증을 호소했다. 그는 "엊그제 하체 운동을 해서 별로 좋지 않다"라면서 꾸준히 운동 중임을 밝혔다.

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거실에는 헤드 실내 자전거가 놓여 있었다. 안재현은 "요즘 나랑 한 시간은 무조건 함께하고 있다"라며 매일 운동을 이어가고 있는 근황을 전했다.

주방으로 향한 안재현은 "요즘 요리를 진짜 안 한다"라면서 "요즘 달걀, 고구마, 아몬드, 바나나를 먹고 있다"라면서 자신의 식단도 공개했다. 이어 "술 안 마신 지 3주 넘었다. 운동 때문에 안 먹고 있다"라면서 운동을 위해 식단과 생활 습관까지 관리하고 있다고 밝혔다.

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이후 아침 운동을 위해 운동복으로 갈아입은 안재현은 "아침 운동 너무 졸린 것 같다. 운동 간 지 거의 두 달이 다 돼가는데, 이렇게 지내는 게 너무 일상이다"라고 전했다.

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잠시 후 헬스장을 찾은 안재현은 "처음과 끝 운동으로 복근 하루에 1,000개씩 하고 있다"라면서 땀을 뻘뻘 흘리며 운동에 집중하고 있는 모습을 공개해 눈길을 끌었다. 운동을 마친 뒤에는 지쳐 쓰러질 듯한 모습을 보여 그가 얼마나 강도 높은 운동을 이어가고 있는지 짐작하게 했다.

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최근 안재현은 꾸준한 운동을 통해 체중을 크게 늘린 사실을 공개하기도 했다.

안재현은 지난 4월 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에 출연해 "최저 몸무게가 60kg이다"라면서 "최근에는 운동을 통해 체중을 늘렸다. 베드신 드라마가 들어왔다. 근육 있는 몸이 필요했다. 현재 77kg"이라고 밝혀 눈길을 끌었다. 최저 체중 60kg에서 현재 77kg까지 늘어난 만큼 약 17kg을 증량한 셈이다. 작품을 위해 시작한 운동이 어느덧 그의 일상이 된 모습이다.

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한편, 안재현은 2016년 배우 구혜선과 결혼했지만 2020년 이혼했다. 이후 안재현은 개인 유튜브를 통해 팬들과 소통, 최근에는 MBC '나 혼자 산다'에서 돌싱의 삶을 공개하기도 했다.

anjee85@sportschosun.com