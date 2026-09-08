이기우, 잘나가는 반려견 카페 사장님 됐다...'♥9살 연하' 아내와 함께 운영 중

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 이기우가 9살 연하 아내와 반려견 동반 카페를 운영 중인 근황을 전했다.

7일 유튜브 채널 '김숙티비'에는 "양평에서 팬미팅도 하고 핫도그도 먹고 다이빙도 가고! 다 했어!"라는 제목의 영상이 게재됐다 .

이날 김숙은 이기우가 운영 중인 반려견 동반 카페를 찾았다. 이때 김숙은 카페 오픈을 축하하기 위해 화환까지 준비했지만, 이기우는 "오픈한 지 1년이 지났다"고 말해 웃음을 자아냈다.

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김숙은 이기우의 과거 사업 이력도 언급했다. 그는 "이기우가 10년 전에 캠핑샵을 운영했었다. 스타트는 제일 빠르다"라고 하자, 이기우는 "캠핑 유행하기 전에 캠핑샵을 해서 망했다"라며 씁쓸한 미소를 지었다. 김숙은 "기우가 망하고 캠핑이 확 떴다"라고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

이기우는 "카페는 잘 되고 있다"라면서 반려견 동반 카페를 소개해 줬다.

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그때 이기우는 "땡땡이(송은이, 김숙 팬 애칭)가 있다"라면서 자기 아내를 소개했다. 아내는 "'비보쇼'도 갔었다. '숙이는 노담' 라이터 굿즈도 있다. 줄 서서 샀다"라고 김숙의 열혈 팬임을 직접 인증했다.

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이때 이기우는 "신혼 때 가방에서 라이터 굿즈가 나와서 엄청 놀랐다"라고 말해 웃음을 안겼다 .

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한편, 이기우는 지난 2022년 9살 연하 비연예인 아내와 결혼했다.

anjee85@sportschosun.com