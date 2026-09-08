"광주 땅 절반 살 돈 벌었는데"…이종범, 父 빚 갚고 잔고 0원 ('남겨서 뭐하게')

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[스포츠조선 정안지 기자]'바람의 아들' 이종범이 계약금으로 아버지의 빚을 갚는 데 사용해 결혼할 당시까지 '잔고 0원'이었다고 털어놨다.

7일 방송된 tvN STORY '남겨서 뭐하게'에는 이종범이 게스트로 출연했다.

이날 이종범은 과거 힘들었던 시절을 떠올렸다. 그는 "계약금 받고 아버지 빚 갚은 데 사용했다. 빚 갚으니까 잔고가 없었다. 결혼할 때도 잔고가 없었다"라고 털어놨다.

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빚을 다 갚기까지 5년 걸렸다는 이종범은 "일본 가서부터 돈 벌었다"라면서 "7남매 중 막내다. 아버지가 43세에 날 낳으셨다. 나 같은 사람이 개천에서 용 난 거다"라며 7남매 중 막내였지만 가족을 책임져야 했던 당시를 떠올렸다.

그는 "나라도 열심히 안 하면 우리 집안이 안 될 것 같더라. 그때가 중학교 1학년 때였다"라며 "사춘기 없었다. 열심히 했다"라고 했다. 이에 박세리는 "나도 사춘기가 없었다"라고 말했다.

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1992년 당시 계약금과 연봉 8,200만 원을 받았다는 이종범은 "지금 값어치로는 10억, 20억 정도 될 거다"라고 말해 놀라움을 안겼다. 이어 "광주 땅 절반을 샀을 수 있다"라고 덧붙여 놀라움을 안겼다.

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이를 들은 박세리는 "나도 돈 벌자마자 빚 갚고 아빠한테 '무조건 땅 사고 현찰 가지고 계셔라'고 그랬다"라고 말했다. 이어 "땅을 대전에 사셨는데, 어디 있는지 모르는 땅을 사셨다"라며 "땅을 산 거보다 땅을 사는데 들어간 비용이 더 많다"라며 한숨을 내쉬었다.

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이영자는 "나도 아버지가 태안에 땅을 샀다고 하더라"라면서 "데리고 가셔서 봤더니 다 바다더라. 우린 바다도 살 수 있는 게, 거기서 해산물이나 김 같은 거를 잡으니까"라고 말했다.

그러나 이영자는 "근데 김 나오는 데도 아니었다. 물이 나가야 내 땅이 보이는 거다"라며 "차라리 맞은편에 무인도가 있었는데 유리 만드는 모래가 나온다더라. 그거라고 샀어야지. 그건 또 피해서 샀다"라며 아쉬움을 드러냈다.

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anjee85@sportschosun.com