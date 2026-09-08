BTS, 북미투어 대성공…192만 관객 운집→최다 공연·최다 관객 신기록

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 방탄소년단이 북미투어를 성공적으로 마무리했다.

방탄소년단은 1~2일과 5~6일(현지시각) 미국 캘리포니아주 소파이 스타디움에서 개최한 월드투어 '아리랑' 로스앤젤레스 공연을 끝으로 북미 투어를 마쳤다. 이번 투어는 12개 지역에서 31회에 걸쳐 진행됐으며, 무려 192만여 관객이 함께 했다.

특히 로스앤젤레스 공연은 각종 신기록의 향연이었다. 방탄소년단은 2021년에도 이 곳에서 'BTS 퍼미션 투 댄스 온 스테이지-LA' 공연을 4회 진행했다. 이번 투어까지 총 8번 무대를 꾸미며 소파이 스타디움에서 가장 많이 콘서트를 한 팀이 됐다. 또 이번 공연은 위버스에서 라이브 스트리밍돼 전세계 177개 국가 및 지역에서 시청됐으며, 현장에만 28만 2000여 관객이 운집했다. 이로써 총 8회 공연의 누적 관객수는 49만 6000여명을 기록했다. 방탄소년단은 해당 경기장 개장 이래 가장 많은 관객을 동원한 그룹이 됐다.

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팬들은 1일 공연에서는 정국의 생일을 기념해 그의 솔로 앨범 '골든'을 상징하는 금색 플래시로 이벤트를 펼쳤다. 6일 공연에서는 12일 생일을 맞는 RM의 솔로 음반 '인디고'가 떠오르는 푸른빛 플래시로 미리 생일을 축하했다. 정규 5집 '아리랑' 수록곡 '바디 투 바디' 무대에서는 객석에서 일제히 태극기를 들어올리며 '아리랑'을 함께 즐기는 모습으로 진한 여운을 남겼다.

공연 말미 멤버들은 "탬파에서 시작한 게 엊그제 같은데 벌써 마지막 행선지인 로스앤젤레스에서 인사를 하는 게 실감 나지 않는다. 행복했기에 모든 순간이 순식간에 지나간 것 같다. 이 순간들을 소중하게 기억하겠다"라는 인사를 전했다. 이어 "저희가 나아갈 길을 제시해 주시는 것 같아 늘 감사한 마음으로 공연하고 있다. 어디에 있든 영원히 서로 이어져 있을 수 있기를 바란다"라는 말과 함께 다음을 기약했다. 정국은 마지막 공연 날 직접 그린 엽서를 챙겨와 관객들에게 보여주면서 "여러분은 저에게 완벽하다는 말을 하고 싶다"라는 진심을 건넸다.

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AP 통신, 빌보드 등 현지 언론의 호평도 쏟아졌다. 미국 유력 일간지 로스앤젤레스 타임스는 방탄소년단을 "월드 클래스 팝 아티스트(world-class pop act)"라고 평가했다. 방탄소년단이 자리를 비운 사이 K-팝의 영향력이 더욱 확대됐지만 이들이 이뤄낸 파급력을 아직 재현하지 못하고 있다는 점에 주목하며 독보적인 존재감을 조명했다.

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포브스는 콘서트장을 넘어 로스앤젤레스 전역으로 확산된 열기를 집중 보도했다. 다양한 문화권의 사람들이 '아리랑'을 따라 부르고 한복과 태극선, 노리개 등 한국적인 요소를 활용해 공연을 즐기는 모습도 상세히 소개했다. 여기에 한인타운을 비롯한 지역 식당과 상점에서 열린 다양한 프로모션을 전하며 사회 전반에 확산된 방탄소년단의 영향력을 높이 샀다.

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실제 방탄소년단의 투어가 열린 도시는 방탄소년단을 환대하기 위한 이벤트를 기획했다.

로스앤젤레스시는 1~8일을 'BTS 위크'로 선포했다. 지난달 31일 시의회와 로스앤젤레스 관광청, 빅히트 뮤직 관계자 등이 참석한 가운데 시청에서 선포식을 가졌다. 9월 1일에는 시청을 신보 '아리랑'의 키 컬러인 붉은색으로 물들이면서 대대적인 환영 인사를 건넸다.

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캐나다 토론토는 방탄소년단의 공연이 열린 8월 22~23일을 'BTS 위켄드'로 지정하고 영 스트리트 일부를 'BTS 대로'라고 임시 명명했다. 미국 일리노이주는 시카고 공연일인 8월 27~28일을 'BTS 데이'로 선포했다. 텍사스 엘파소 카운티 역시 공연 기간을 '엘파소 BTS 위켄드'로 정하고 방탄소년단에게 '에스티마도 아미고' 표창을 수여했다.

메릴랜드주에서는 웨스 무어 주지사가 직접 환영 영상을 올리며 일곱 멤버를 반겼다. 그는 방탄소년단을 두고 문화와 지역, 언어의 장벽을 넘어 세계를 하나로 연결하는 일곱 명이라고 소개했다. 멕시코에서는 클라우디아 셰인바움 대통령의 공식 초청을 받는 등 국가 차원의 환대가 이어졌다.

방탄소년단의 다음 행선지는 남미다. 이들은 오는 10월 2일 콜롬비아 보고타를 시작으로 리마, 산티아고, 부에노스아이레스, 상파울루를 돌면서 현지 관객과 만난다. 특히 콜롬비아, 페루, 아르헨티나는 완전체로는 첫 방문인 만큼 뜨거운 반응이 예상된다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com