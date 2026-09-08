48kg 황정음, '글래머 몸매' 이정도였나...'파격 비키니' 입고 당당한 자신감

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 황정음이 두 아들과 함께한 2026년 여름의 특별한 추억을 공개했다.

8일 황정음은 "우리의 2026 여름"이라며 여러 장의 사진을 공개했다.

이날 공개된 사진에는 황정음이 올해 여름 두 아들과 함께 해외여행을 떠나 행복한 시간을 보냈던 순간들이 담겼다.

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여행지에서 아이들과 함께한 다양한 모습부터 여유로운 일상을 즐기는 모습까지, 잊지 못할 여름의 추억들이 고스란히 담겨 눈길을 끌었다.

특히 황정음은 여행지에서 입은 과감한 비키니 사진을 공개해 시선을 사로잡았다.

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황정음은 핫핑크 컬러의 과감한 비키니를 선택해 글래머러스한 몸매를 한껏 강조했다. 여기에 그을린 어깨와 다리의 자연스러운 모습까지 가감 없이 공개하며 당당한 자신감을 드러냈다.

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완벽하게 꾸며진 모습이 아닌 여행지에서의 자연스러운 모습을 그대로 공개한 황정음의 모습에 더욱 관심이 쏠렸다.

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두 아들과 함께한 행복한 해외여행부터 과감한 비키니 자태까지. 황정음이 공개한 사진들은 그의 2026년 여름이 얼마나 특별했는지를 고스란히 보여줬다.

한편 황정음은 2016년 프로골퍼 겸 사업가 이영돈과 결혼, 이듬해 첫째 아들을 출산했지만 2020년 이혼조정신청서를 제출했다. 이후 재결합해 2022년 둘째 아들을 출산했지만 끝내 이혼했다.

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shyun@sportschosun.com