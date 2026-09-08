아이들 미연 수면 내시경 영상, '의료법 위반' 진정제기 무슨일?[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 아이들 미연이 건강검진 장면을 공개한 것에 대한 진정이 제기됐다.

미연은 1일 자신의 채널에 건강검진을 하며 수면 내시경을 하는 모습을 공개했다. 최초 공개본에는 '수면 마취제 투약'이라는 자막과 함께 진정제가 투여되고 내시경이 구강을 통해 삽입되는 장면 등이 포함됐으며, 의료기관 명칭과 의료진, 시설도 함께 노출됐다. 또 벽면에 적힌 '건강검진센터 위 대장 내시경 전문병원'이라는 문구도 보여졌다.

그런데 제보자 A씨는 "해당 콘텐츠에서 특정 의료 기관 명칭과 의료진, 시설, 전문성 관련 정보, 진정제 투여 및 실제 위내시경 검사 과정 등이 함께 노출됐다. 이에 해당 콘텐츠가 현행 의료법상 의료광고에 해당하는지, 실제 광고주체와 의료기관의 제작 촬영 관여 정도, 전문병원 표시 및 실제 시술행위 노출 등의 적정성을 객관적으로 확인해줄 것을 요청하는 진정서를 7일 국민신문고를 통해 용산구 보건소에 제출했다"고 밝혔다.

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보건복지부가 발간한 의료광고 관련 가이드라인은 대가 지급 여부와 관계없이 의료행위나 의료기관, 의료인 등에 대한 정보를 소비자에게 나타내거나 알리는 행위라면 의료법상 의료광고에 해당할 수 있으며 관련 법령을 준수해야 한다고 안내하고 있다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com