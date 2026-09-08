정선희, '빚더미 생활고' 힘겨웠던 가정사..."집에 딱지 붙고 온가족 뿔뿔이"

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[스포츠조선 김수현기자] 코미디언 정선희가 과거 가족들과 함께 겪었던 생활고를 털어놨다.

7일 유튜브 채널 '이성미의 못간다'에는 정선희가 출연한 영상이 공개됐다.

이날 정선희는 과거를 떠올리며 "빚 같은 게 자잘하게 있었다. 가족들이 여기저기 다 쫓겨 다니기도 했었다"라며 힘들었던 시절을 고백했다.

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특히 정선희는 "이제 와서 고백하지만 표인봉 오빠 신혼집 드레스룸에서 일주일을 자고 그랬다. 집이 없으니까 온 가족이 뿔뿔이 흩어져 살았다"라며 당시의 상황을 털어놨다.

이어 "아버지가 워낙 남들한테 인심이 좋으신 분이라 그렇게 보증을 많이 쓰셔 가지고 뭐 쫓겨 다니고 집에 딱지가 붙었다"라며 가족이 안정적인 거처를 갖기 어려웠던 이유를 설명했다.

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정선희는 "이런 불안정한 삶이 싫으니까 나는 터전에 욕망이 있었다. '내 터전을 갖고 싶다' 했다. 딱 몇 달 버틸 돈이 생기면 가족들이 모여서 몇 달 버티고 그랬다"라며 당시 간절했던 마음을 전했다.

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어린 시절부터 반복된 불안정한 생활은 정선희에게 '내 터전'에 대한 강한 욕망으로 남았다. 누구에게도 쉽게 털어놓지 못했던 과거의 이야기를 직접 꺼내며 힘들었던 시간을 담담하게 회상한 것이다.

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한편 정선희는 1992년 SBS 1기 공채 개그맨으로 데뷔했다. 2007년 동갑내기 배우 안재환과 결혼했으나 이듬해 사별의 아픔을 겪었다.

shyun@sportschosun.com