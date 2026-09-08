‘무소속’ 김민정, '1년반 공백' 재정비 중인 근황…“팬 선물·편지, 마음만 받겠다”[전문]

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 김민정이 소속사 없이 재정비의 시간을 보내고 있는 가운데 팬들이 보내는 편지와 선물도 정중히 사양하고 마음만 받겠다는 소식을 전했다.

최근 김민정의 공식 팬카페 '아프로디테' 운영진은 공식 계정을 통해 김민정의 근황과 팬 서포트에 관한 안내문을 공개했다.

운영진은 "현재 배우님은 무소속으로 새로운 시간을 준비하며 배우님 개인 계정에서도 전달하셨듯이 조용히 그리고 묵묵히 앞으로의 일상과 삶에 대해 고찰하는 시간을 보내고 계신다"고 밝혔다. 이어 "팬 여러분께서 보내주시는 따뜻한 응원과 관심이 배우님께 큰 힘과 위로가 되고 있음을 꼭 전해드리고 싶다"면서도 "앞으로 보내주시는 편지와 선물들은 팬 여러분의 소중한 마음만 감사히 받기로 하셨다"고 알렸다.

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그러면서 "정성스럽게 준비해주시는 마음이 너무나 감사하지만 그 마음만으로도 배우님께는 충분히 큰 선물이며 큰 응원이라고 하셨다"며 오랜 시간 함께해 온 팬들에게 감사를 표했다.

김민정은 앞서 전 소속사와 전속계약 및 출연료 정산 문제를 두고 갈등을 빚기도 했다. 김민정 측은 2021년 재계약 협상이 결렬돼 전속계약이 종료됐고 일부 출연료를 지급받지 못했다고 주장했다. 반면 전 소속사 측은 '악마판사' 촬영 종료까지 계약이 자동 연장됐고 출연료 대부분을 지급했다며 맞섰다.

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이에 2022년 한국연예매니지먼트협회 상벌조정윤리위원회는 심의를 통해 전 소속사 측에 귀책사유가 없다는 취지의 판단을 내렸다.

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1990년 아역 배우로 데뷔한 김민정은 '뉴하트', '미스터 션샤인', '악마판사' 등에서 활약했다. 최근 출연 작품은 2025년 2월 종영한 채널A 드라마 '체크인 한양'이다. 오랜 연기 경력을 이어온 그가 재정비를 마치고 어떤 모습으로 돌아올지 관심이 모인다.

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다음은 팬카페 운영진 공지글 전문

안녕하세요.

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아프로디테 김민정 팬카페 운영진입니다.

그동안 변함없는 마음으로 김민정 배우님을 응원해주시고 기다려주신 모든 팬분들께 진심으로 감사드립니다.

다름이 아니라 민정님과 관련하여 전해드릴 소식이 있어 이렇게 글을 남기게 되었습니다.

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현재 배우님은 무소속으로 새로운 시간을 준비하며, 배우님 개인계정에서도 전달하셨듯이 조용히 그리고 묵묵히 앞으로의 배우님의 일상과 삶에 대해 고찰하는 시간을 보내고 계십니다.

팬 여러분께서 보내주시는 따뜻한 응원과 관심이 배우님께 큰 힘과 위로가 되고 있음을 꼭 전해드리고 싶습니다.

다만 앞으로 보내주시는 편지와 선물들은 팬 여러분의 소중한 마음만 감사히 받기로 하셨습니다.

정성스럽게 준비해주시는 마음이 너무나 감사하지만, 그 마음만으로도 배우님께는 충분히 큰 선물이며 큰 응원이라고 하셨어요!!

항상 한결같은 사랑으로 오랜시간 함께해주시는 팬 여러분께 다시 한번 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

앞으로도 김민정 배우님을 향한 따뜻한 응원과 사랑 부탁드립니다.

감사합니다

-아프로디테 김민정 팬카페 운영진 일동-

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com