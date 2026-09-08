[공식] 윤종훈, 10살 연하 ♥한은서와 깜짝 결혼 발표…8년 전 '리턴'에서 만났다(전문)

윤종훈(왼쪽), 한은서. 스포츠조선DB, 사진 출처=한은서 개인 계정

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 윤종훈(42)이 10살 연하인 배우 한은서(32)와 결혼한다.

윤종훈의 소속사 YK미디어플러스 측은 7일 윤종훈과 한은서가 오는 11월 1일 결혼식을 올린다고 밝혔다.

윤종훈도 이날 자신의 팬카페에 직접 손편지를 올리며 결혼 소식을 전했다. 그는 "저에게 귀중한 인연이 생겼고 이제 그 사람과 평생을 함께 걸어가려 한다"며 "서로를 아끼고 이해하며 노력해 온 끝에 결혼이라는 새로운 시작을 하려 한다"고 적었다.

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이어 "앞으로 한 사람의 남편으로서, 그리고 배우 윤종훈으로서 더 책임감 있게 살아가려고 한다"며 "늘 드리는 말이지만 좋은 배우가 되기 위해 또 좋은 인간이 되기 위해 노력하겠다. 기쁜 소식에 함께 웃어 주시고 축복해 주신다면 감사하겠다"고 덧붙였다.

윤종훈과 한은서는 2018년 방송된 SBS 드라마 '리턴'에서 함께 호흡을 맞췄다.

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한편 1984년생인 윤종훈은 2013년 tvN 드라마 '몬스타'를 통해 데뷔했다. 이후 드라마 '응급남녀', '미생', '딱 너 같은 딸', '청춘시대', '왕은 사랑한다', '리턴', '이리와 안아줘', '펜트하우스' 시리즈, '7인의 부활' 등 다양한 작품에 출연했다. 현재 KBS1 일일드라마 '기쁜 우리 좋은 날'로 시청자들과 만나고 있다.

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1994년생인 한은서는 2008년 드라마 '대왕 세종'을 통해 데뷔했다. 이후 드라마 '맨땅에 헤딩', '크리스마스에 눈이 올까요?', '하이킥! 짧은 다리의 역습', '유령', '황금거탑', '삼총사', '떴다! 패밀리', '뱀파이어 탐정', '리턴', '사의 찬미', '에스콰이어: 변호사를 꿈꾸는 변호사들' 등에 출연해 열연을 펼쳤다.

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이하 윤종훈 팬카페 글 전문.

안녕하세요. 윤종훈 입니다.

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8월 한달 너무 더웠는데 잘 지내셨는지요.

음... 먼저 이 소식을 어떤 방식으로 전할까 깊은 고민 끝에 펜을 잡았습니다. 매달 말일에 바르미 분들께 글을 남기는데 이번에는 시간이 좀 걸렸네요. 저에게 귀중한 인연이 생겼고, 이제 그 사람과 평생을 함께 걸어가려 합니다. 서로를 아끼고 이해하며 노력해 온 끝에, 결혼이라는 새로운 시작을 하려 합니다.

제 인생의 중요한 순간을 바르미 분들께 제일 먼저 말하고 싶었습니다. 앞으로 한 사람의 남편으로서, 그리고 배우 윤종훈으로서 더 책임감 있게 살아가려 합니다. 늘 드리는 말이지만 좋은 배우가 되기 위해 또 좋은 인간이 되기 위해 노력하겠습니다. 기쁜 소식에 함께 웃어 주시고 축복해 주신다면 감사하겠습니다.

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이제 저의 인생에 또 하나의 새로운 삶이 시작되는데요. 설레기도 하고 무게가 느껴지기도 합니다. 저는 언제나처럼 매달 말일에 늘 나타나겠습니다. 또 서로가 사는 인생 이야기를 나눠요.

항상 감사드리고 언제나 우리 바르미 분들에게 좋은 일과 행복한 순간들이 가득하기를 기도합니다.

사랑합니다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com