'모태 뼈말라' 주우재, 생애 첫 70kg대 찍고 벌크업 성공...확 달라진 몸 자랑 (옥문아)

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[스포츠조선 김수현기자] 주우재가 생애 첫 70kg대 진입에 남다른 '벌크업 부심'을 드러냈다가 김종국의 냉철한 팩트 폭격에 제대로 굴욕을 맛본다.

오늘(8일) 저녁 8시 30분에 방송되는 KBS2 '옥탑방의 문제아들'(이하 '옥문아')은 매일 쏟아지는 세상의 모든 잡학 지식 속에서 '뇌섹인'이 되기 위해 옥탑방에 모인 문제아들이 기상천외한 문제를 두고 펼치는 퀴즈 토크쇼.

오늘 방송되는 328회에서는 전 국민의 최대 관심사인 '다이어트'의 모든 것을 파헤치기 위해 '천연 위고비' 열풍의 주인공인 내분비내과 전문의 우창윤과 재활의학과 전문의 이종민이 출연해 '옥탑즈' 송은이, 김숙, 김종국, 홍진경, 양세찬, 주우재와 함께 유쾌한 다이어트 특강과 퀴즈 풀이를 펼친다.

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이날 녹화에서 주우재는 특유의 '모태마름 DNA'을 뽐내며 옥탑방을 발칵 뒤집는다. 주우재는 "나는 평생 살이 안 찌면서 살아왔다. 살면서 '나 살쪘다'라는 감정을 단 한 번도 느껴본 적이 없다"라고 폭탄 발언을 던져 옥탑즈의 원성을 한몸에 산다.

이어 "최근 요 몇 달 사이에 70kg을 넘어가면서 태어나 처음으로 체중이 증가했다는 걸 느꼈다"라고 못 말리는 '벌크업 부심'을 뽐내며, "심지어 발에도 살이 쪄서 신발 사이즈가 280mm에서 290mm로 늘었다"라며 남다른 증량 후기를 전해 모두를 술렁이게 만든다.

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하지만 주우재의 '벌크업 부심'을 참다못한 '꾹관장' 김종국이 매서운 눈썰미로 제동을 건다. 김종국은 흐뭇해하는 주우재를 향해 "보기에는 왜소함이 그대로인데 무게가 늘었다고 하니 내장 지방일 수 있다"라며 날카로운 일갈을 날려 주우재의 뼈를 때리는 것.

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발끈한 주우재가 "저 원래 팔뚝이 진짜 얇았는데 지금은 많이 두꺼워졌다"라며 당당히 팔뚝을 과시하지만, 김종국과 양세찬 모두 입을 모아 "너 아직도 얇아"라고 팩트 폭격을 날리고, 우창윤 역시 "근육 안에 글리코겐이 찬 상태일 수 있다"라는 날카로운 의학적 진단으로 주우재를 좌절케 해 주변을 웃음바다로 만든다는 후문이다.

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그런가 하면 이날 방송에서는 옥탑방 MC들의 평소 식습관을 낱낱이 파헤치는 전격 '옥탑즈 식단 점검'이 진행된다. 특히 우창윤 전문의는 주우재의 하루 식단을 확인하자마자 깜짝 놀라며 입을 다물지 못하고, 이종민 전문의와 함께 입을 모아 "최악이에요!"라며 경악을 금치 못해 주우재를 또 한 번 녹다운시킨다.

과연 생애 첫 70kg대에 진입하며 벌크업을 자신하던 주우재를 충격에 빠뜨린 하루 식단의 실체는 무엇일지, 그리고 '다이어트 권위자' 우창윤-이종민 전문의가 전수할 특급 다이어트 해법은 무엇일지 본 방송에 대한 기대감이 치솟는다.

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한편, KBS2 '옥탑방의 문제아들' 328회는 오늘(8일) 저녁 8시 30분 방송된다.

shyun@sportschosun.com