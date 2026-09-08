곽튜브, 1500만원 퍼스트클래스 타고도 ‘주식 걱정’…“하이닉스 -14%”

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 여행 크리에이터 곽튜브가 1500만원에 달하는 초호화 퍼스트클래스를 체험하면서도 주식 투자 손실을 떠올리며 마음껏 쉬지 못했다.

지난 7일 유튜브 채널 '곽튜브'에는 '세계에서 최고로 비싼 퍼스트 클래스 비행 후기'라는 제목의 영상이 공개됐다.

최근 장기 여행 프로그램 촬영으로 비행기를 자주 탔다는 곽튜브는 "진짜 좋은 비행기를 한 번 타보고 싶었다"며 일본에서 아랍에미리트 아부다비로 향하는 에티하드항공의 초호화 좌석 '더 레지던스'를 예약했다.

Advertisement

약 9시간 비행에 든 비용은 1490여만원. 곽튜브는 "역대 최고의 플렉스 한번 간다. 물론 제 돈이다"라며 기대감을 드러냈다.

'더 레지던스'는 전용 거실과 침실뿐 아니라 프라이빗 화장실과 샤워실까지 갖춘 최고급 좌석이었다. 하지만 곽튜브는 화려한 시설을 즐기면서도 좀처럼 돈 걱정을 떨쳐내지 못했다.

Advertisement

그는 "10시간에 1500만원"이라며 "각종 서비스를 빼고 계산해도 한 시간에 100만원이라는 말이다. 이건 좀 그렇다"고 부담감을 토로했다.

Advertisement

이 과정에서 자신의 주식 투자 상황도 공개했다. 곽튜브는 "주식에 넣은 돈을 거의 다 SK하이닉스에 투자했다. 있는 돈을 거의 다 때려박았고 계속 물을 탔다"며 촬영 당시 수익률이 마이너스 14%라고 밝혔다.

Advertisement

이어 1500만원으로 다시 비행기를 타겠느냐는 취지의 질문에 "저라면 비행기를 안 타고 물을 탄다"며 "여기서 조금만 더 타면 거의 다 왔다. 하이닉스에 물을 타겠다"고 답해 웃음을 자아냈다.

거액을 지불했다는 부담감은 비행 내내 이어졌다. 침실을 이용할 수 있었지만 곽튜브는 잠이 오자 "자면 안 된다. 버텨야 한다"며 "한번 졸면 마이너스 100만원"이라고 말하기도 했다.

Advertisement

곽튜브는 "나도 돈 이야기를 계속하고 싶지는 않은데 머릿속에 그 금액이 떠올라 편히 쉬지 못하겠다"며 "계속 뭔가를 해야 한다는 압박감 때문에 잠도 못 잤다"고 털어놨다.

narusi@sportschosun.com