"현실 공감 100%"…'부활남: 더 레드' 구교환X김시아, 티격태격 남매 케미 완성

사진 제공=롯데엔터테인먼트

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[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '부활남: 더 레드'의 구교환과 김시아가 친근하면서도 생동감 넘치는 남매 호흡으로 시선을 사로잡는다.

마음의 소리를 참지 못해 매번 면접에서 고배를 마시는 취업 준비생 석환과 야무지고 똑똑한 고등학생 예린은 정반대의 성격으로 사사건건 부딪치면서도 누구보다 서로를 걱정하고 챙기는 남매다. 구교환은 장난스러우면서도 세심하게 동생을 살피는 석환의 입체적인 모습을 특유의 능청스러운 연기로 표현한다. 김시아는 능숙한 컴퓨터 스킬로 자료 조사를 하며 면접에서 낙방하는 석환을 서포트하는 동생 예린을 섬세한 표현력으로 완성해 궁금증을 더한다.

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특히 예린이 면접에 나서는 석환에게 모의 면접을 진행하며 팩트를 날린다. 석환은 이에 굴하지 않는 등 말 한마디를 주고받을 때마다 서로에게 지지 않는 두 사람의 티키타카는 현실 남매의 모습으로 관객들에게 유쾌한 공감대를 선사할 예정이다. 이처럼 구교환과 김시아가 완성한 특별한 시너지는 '부활남: 더 레드'에 놓칠 수 없는 재미를 더할 것이다.

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한편 '부활남: 더 레드'는 근거 없는 자신감이 유일한 스펙인 취준생 석환이 죽은 뒤 72시간이면 부활하는 능력을 갖고 있다는 걸 알게 된 후 의문의 추격을 당하며 펼쳐지는 이야기를 그린 작품이다. 배우 구교환, 신승호, 강기영, 김시아, 김성령이 출연했고, '뷰티 인사이드' '독전 2'의 백종열 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 9월 30일 개봉.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com