5억 기부하고도 욕먹은 안정환 “맥 빠지고 기운 없어” 재충전 선언(안정환19)

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[스포츠조선 조민정 기자] 축구 국가대표 출신 방송인 안정환이 유튜브 수익금 누적 5억원을 기부하고도 비난에 시달렸다며 씁쓸한 심경을 털어놨다. 월급조차 제대로 챙기지 못한 제작진과 월 40만원짜리 지하 사무실에서 출발해 이룬 성과였기에 허탈감은 더욱 컸다.

안정환은 지난 7일 유튜브 채널 '안정환 19'에 공개된 영상을 통해 "좋은 일을 하고도 욕을 먹으니까 맥이 빠지고 기운도 없다"고 고백했다.

목표했던 기부액을 채운 날이었지만 그의 표정은 마냥 밝지 않았다. 안정환은 최근 축구계를 둘러싼 상황을 언급하며 앞으로 채널을 어떻게 운영해야 할지 걱정된다고 밝혔다. 자신뿐 아니라 함께 버틴 제작진도 마음에 상처를 입었다며 당분간 재충전이 필요하다는 뜻도 내비쳤다.

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안정환은 "앞으로 고민을 더 해봐야겠지만 마음의 상처를 치유할 시간이 필요할 것 같다"고 말했다. 다만 좋은 일을 계속 이어가고 싶다며 기부 활동 자체를 중단하는 것은 아니라고 강조했다.

함께 출연한 김남일도 안정환의 고충을 가까이에서 지켜봤다고 전했다. 그는 여러 어려움 속에서도 안정환이 중심을 잡고 버텼기 때문에 채널이 여기까지 올 수 있었다는 취지로 힘을 보탰다.

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이날 안정환은 유튜브 채널을 운영한 지 5년 만에 당초 목표로 정했던 누적 기부금 5억원을 달성했다고 발표했다. 지난 3월까지 모인 기부금은 4억3600만원. 이후 약 6개월 동안 6400만원을 추가하면서 마침내 5억원을 채웠다.

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이번에 마련된 기부금은 아주대학교병원 환우들에게 전달됐다. 앞서 안정환은 유튜브 수익금을 유소년·대학생 축구 장학금과 저소득층 및 조손가정, 자립준비청년, 보육원 등을 위해 사용하며 지원 범위를 넓혀왔다.

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화려해 보이는 누적 기부액 뒤에는 녹록지 않은 과정도 있었다. 안정환은 초창기 제작진이 월급도 제대로 받지 못한 채 월세 40만원짜리 지하 사무실에서 채널을 시작했다고 회상했다. 열악한 환경에서 자신을 믿고 함께해준 제작진을 떠올리면 마음이 아프다고 털어놓기도 했다.

그가 기부에 유독 진심이었던 배경에는 어려웠던 어린 시절이 있었다. 안정환은 과거 방송에서 넉넉하지 못하게 성장했던 기억 때문에 형편이 어려운 이들을 조금이나마 돕고 싶었다고 밝힌 바 있다. 그렇게 시작한 나눔이 5년 동안 이어지면서 누적 5억원이라는 결실을 보게 됐다.

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그러나 목표를 이룬 끝에 안정환에게 남은 것은 성취감만이 아니었다. 제작진과 함께 수년간 공들인 채널이 선행 이후에도 비판받자 허탈함과 상처가 쌓인 것으로 보인다. 안정환은 좋은 날 무거운 이야기를 전해 미안하다면서도 자신이 할 수 있는 한 계속 노력하겠다고 약속했다.

한편 안정환은 2002 한일월드컵에서 한국의 사상 첫 4강 진출을 이끈 국가대표 공격수 출신이다. 이탈리아와 일본, 프랑스 등 해외 리그에서도 활약했고 은퇴 후 축구 해설과 예능 프로그램을 오가며 방송인으로 활동하고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com