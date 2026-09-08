'결혼 4년차' 김연아, 살이 좀 올랐나..통통해진 얼굴·팔라인 '눈길'

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[스포츠조선 정유나 기자] '피겨여왕' 김연아가 오랜만에 공식석상에 모습을 드러낸 가운데, 이전과는 조금 달라진 듯한 얼굴과 한층 성숙해진 분위기가 눈길을 끌었다.

김연아는 7일 서울 잠실 롯데 에비뉴엘에서 열린 한 뷰티 브랜드 미디어 포토행사에 참석했다.

이날 김연아는 블랙 컬러의 롱 드레스를 선택해 특유의 세련된 분위기를 드러냈다. 어깨가 드러나는 민소매 디자인에 몸을 따라 자연스럽게 떨어지는 실루엣이 더해져 단정하면서도 우아한 느낌을 살렸다.

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다만 이날 김연아의 모습은 이전과 비교해 다소 달라 보인다는 반응도 나왔다. 얼굴이 전보다 통통해 보이고 어깨와 팔 라인이 한층 도드라져 보인다는 의견이 온라인에서 이어진 것.

그럼에도 김연아는 특유의 단아한 분위기와 여유로운 표정으로 변함없는 아름다움을 뽐내며 현장에 모인 이들의 시선을 사로잡았다.

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한편, 피겨스케이팅 국가대표 출신 김연아와 포레스텔라 고우림은 2022년 10월 결혼식을 올렸다.

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jyn2011@sportschosun.com