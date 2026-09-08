김창옥, 알고보니 9년째 '두 집 살림'..."자녀들, '다신 아빠 집 안간다' 선언" (라스)

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[스포츠조선 김수현기자] 소통 전문가 김창옥이 '옻칠 아티스트'로 변신한 근황부터 서울과 제주를 오가는 '두 집 살림' 일상, 가족들의 제주행까지 막아버린 뜻밖의 지네 사건까지 공개한다.

오는 9일 수요일 밤 방송되는 MBC '라디오스타'(기획 최윤정 / 연출 윤혜진, 황윤상, 변다희, 양인혜)는 김창옥, 장기하, 스윙스, 전소연이 출연하는 '감이 차오른다~ 가자! 아티스트' 특집으로 꾸며진다.

누적 강연 1만 회를 돌파하며 수많은 사람에게 소통과 위로의 메시지를 건네온 김창옥은 최근 옻칠 작업에 푹 빠진 근황을 전한다. 그는 우연히 접한 옻칠 작품에 마음을 빼앗긴 것을 계기로 본격적으로 스승님을 만나 작업을 배우기 시작했고, 현재는 옻을 활용한 회화 작품을 만들고 있다고 밝힌다.

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그 과정은 결코 만만치 않았다. 김창옥은 옻칠 작업을 하면서 피부에 옻독이 오르는 일을 반복해서 겪었다고 털어놓는다. 그럼에도 작업을 계속해 온 그는 단순하고 반복적인 노동을 하다 보면 복잡했던 생각이 점차 단순해진다고 설명한다. 몇 년간 옻 작업에 열중하며 정신과 약까지 끊을 정도로 큰 위로를 받았다고.

김창옥만의 독특한 작업 방식도 공개된다. 돌가루와 옻을 섞어 직접 색을 만들고, 원하는 색을 얻기 위해 긴 시간을 기다리는 과정을 거친다고. 이후 큰 롤러를 이용해 한 호흡으로 선을 긋는 순간에는 다른 생각을 할 수 없다고 밝히며 옻칠 작업물 비하인드를 전한다.

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최근 첫 개인전까지 열며 본격적인 작품 활동에 나선 김창옥은 이날 '라디오스타' 스튜디오에서 자신의 작품을 직접 소개한다. 약 40점의 작품을 작업했다는 그는 개인전의 주제 '위로의 흔적'에 맞는 '울다'라는 작품에 담긴 의미와 작업 과정을 직접 소개한다.

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그런가 하면 김창옥은 약 8~9년째 서울과 제주를 오가는 '두 집 살림' 중이라는 근황도 공개한다. 잦은 강연으로 몸과 마음이 지쳤던 시기, 혼자 머물 수 있는 공간이 필요하다고 느꼈고 고향 제주에 작은 집을 마련하게 됐다고 밝힌다.

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그러나 제주 집을 찾은 가족에게 예상치 못한 사건이 벌어졌다고 해 폭소를 자아낸다. 자녀들이 제주 집에서 잠을 자던 중 천장에서 떨어진 지네가 아이의 얼굴 위에 착지한 것. 당시 초등학생이던 자녀들은 크게 놀라 "다시는 제주도 아빠 집에 안 가겠다"고 선언했다고 해 웃음을 안긴다. 김창옥의 서울, 제주 두 집 살림에 얽힌 뜻밖의 비하인드가 스튜디오를 웃음바다로 만든다.

밖에서는 수많은 사람을 웃기고 위로하는 김창옥의 현실 남편 모습도 공개된다. 그는 아내에게 "왜 밖에 나가서 다른 사람들은 그렇게 웃겨주면서 집에서는 나를 안 웃겨주냐"라는 말을 들었다고 고백한다. 무대에서는 자연스럽게 사람들과 소통하지만 개인적인 관계에서는 오히려 쑥스럽고 어색한 편이라고 밝히며 반전 모습을 드러낸다.

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또한 공업계 고등학교를 졸업하고 해병대 전역 후 뒤늦게 음악대학에 입학했던 과거도 소환한다. 어린 동기들에게 지기 싫은 마음에 군복과 워커 차림으로 학교를 다녔다는 그는 당시 잔뜩 힘이 들어간 채 성악을 배우던 중 스승에게 특별한 가르침을 받았다고. 이후 그 가르침은 오랜 시간이 흐른 현재 옻칠 작업을 하는 과정에서도 다시 떠올리는 메시지가 됐다고 밝혀 눈길을 끈다.

누적 강연 1만 회 소통 전문가 김창옥의 '옻칠 아티스트' 변신과 서울, 제주 '두 집 살림'의 웃픈 비하인드는 오는 9일 수요일 밤 10시 30분 방송되는 '라디오스타'에서 확인할 수 있다.

한편, '라디오스타'는 MC들이 어디로 튈지 모르는 촌철살인의 입담으로 게스트들을 무장해제시켜 진짜 이야기를 끄집어내는 독보적 토크쇼로 많은 사랑을 받고 있다.

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shyun@sportschosun.com