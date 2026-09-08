엄기준, 토크부터 노래까지..11년 만의 日팬미팅 달군 뜨거운 팬 사랑

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[스포츠조선 이게은기자]배우 엄기준이 도쿄 팬미팅 'BEHIND THE CURTAIN'을 성공적으로 마쳤다.

지난 4일(금) 엄기준은 일본 도쿄에서 열린 팬미팅 'BEHIND THE CURTAIN'을 통해 약 400명의 일본 팬들과 즐거운 추억을 쌓았다. 이번 행사는 지난 2015년, 데뷔 20주년을 기념해 열렸던 팬미팅 이후 11년 만의 일본 팬미팅으로 총 2회에 걸쳐 뜨거운 열기 속에 진행됐다.

오랜만에 만난 현지 팬들의 열렬한 환호를 받으며 무대에 오른 엄기준은 감미로운 라이브와 밝은 미소로 화답했다. 이어 엄기준은 'BEHIND THE CURTAIN'라는 타이틀에 걸맞게 무대라는 커튼 뒤 숨겨진 인간 엄기준의 비하인드 스토리와 소소한 일상을 공개하며 팬들의 마음을 설레게 했다.

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먼저 엄기준은 'What's in my phone' 코너를 통해 자신의 휴대폰 속 사진들을 아낌없이 방출하며 팬들과의 소통을 이어갔다. 나아가 1회차에서는 연기 챌린지를, 2회차에서는 이모지 챌린지를 소화하며 '배우 엄기준'의 다채로운 매력을 유감없이 발산했다. 이와 함께 그는 한국과 일본의 전통놀이를 즐기는 모습으로 팬들에게 웃음을 안겼다.

특히 2회차 팬미팅에서는 엄기준과 절친한 사이로 유명한 배우 김법래가 게스트로 출격해 무대를 가득 채웠다. 뮤지컬 '잭 더 리퍼', '드라큘라', '슈가' 등에서 호흡을 맞췄던 두 사람은 이번 팬미팅에서도 환상의 티키타카를 선보이며 토크를 이어갔고 텔레파시 그림 퀴즈로 팬들을 폭소하게 했다. 또한 이들은 뮤지컬 '잭 더 리퍼'의 넘버 중 하나인 '내가 바로 잭'을 열창, 명품 보이스가 돋보이는 무대로 완벽한 하모니를 선사하며 관객들의 마음을 매료시켰다.

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마지막으로 엄기준은 "여러분들이 이렇게 같이 즐거워해주시고 좋은 시간 함께 추억해 주실 것 같아서 감사드린다"면서 "십여 년 만에 와서 행복한 기억들을 만든 것 같아 기쁘다. 곧 다시 돌아오겠다"고 소감을 전했다. 단체 사진 촬영을 끝으로 마무리된 행사는 팬들에게 깊은 여운을 남겼다.

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한편 팬들과 잊지 못한 시간을 보낸 엄기준은 오는 10월부터 뮤지컬 '그날들'로 인천, 광주, 부산 공연을 이어간 뒤 오는 10월 25일부터 11월 15일까지 창작뮤지컬 '마제스티'로 관객들을 만날 예정이다.

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joyjoy90@sportschosun.com