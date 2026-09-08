이오콘텐츠그룹, AI 시즌제 드라마 ‘데쓰코드’ 이어 ‘더 레스큐’ 제작 확정

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[스포츠조선 이게은기자] 글로벌 IP 콘텐츠 스튜디오 이오콘텐츠그룹이 2025년 제작한 100% 생성형 AI 시즌제 드라마 '데쓰코드: 최후의 투표(Death Code: The Final Vote)'에 이어, 2026년 신작 '더 레스큐(The Rescue)'를 제작하며 AI 콘텐츠 제작을 확장한다.

3분 분량의 10개 에피소드로 구성된 '데쓰코드(Death Code)'는 교도소 교화 프로그램으로 도입된 AI 마피아 게임이 폐쇄된 해상 교도소를 장악하며 벌어지는 생존 서바이벌 드라마다. 인물과 사건, 세계관이 회차마다 축적되는 시리즈 형식을 통해 생성형 AI가 단발성 숏츠나 단편영상 구현을 넘어 장르 서사를 완성하는 연속성을 갖춘 시리즈로의 확장 가능성을 보여줬다.

이오콘텐츠그룹의 강점인 실사 영화와 드라마에서 축적한 스토리 기획·제작 경험을 생성형 AI와 결합해, 일회성 영상이 아닌 지속 가능한 시리즈와 IP로 발전시키고 있는 것이다.

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특히, 캐릭터와 감정선의 일관성, 장면 간 연결, 장르적 몰입도를 중심에 두고 AI 콘텐츠의 완성도를 높여가고 있다.

2026년 제작 중인 '더 레스큐(The Rescue)'는 회당 1분, 총 50부작으로 기획된 글로벌 시리즈다. 세계 주요 도시를 무대로 구조 작전과 첩보, 로맨스를 그리며, '데쓰코드(Death Code)'를 통해 축적한 AI 콘텐츠 제작 경험을 바탕으로 한층 확장된 스케일을 선보인다.

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이오콘텐츠그룹은 드라마 '나의 완벽한 비서', '견우와 선녀', '밤이 되었습니다'와 영화 '백수아파트' '강령:귀신놀이' 등을 통해 장르 콘텐츠 역량을 쌓아왔다. 이어 첫 숏폼 드라마 '중전에게 체크인'을 국내외 주요 숏폼 플랫폼에 런칭하고 신작 숏폼 드라마 '삘 꽂힌 사이' 공개를 앞두고 있다. 앞으로도 스토리와 IP를 중심으로 생성형 AI와 숏폼 콘텐츠 시장을 결합하여 글로벌 시장을 겨냥한 다양한 AI 시리즈를 지속적으로 선보일 계획이다.

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오은영 이오콘텐츠그룹 대표는 "AI 기술의 발전만큼 중요한 것은 시청자가 끝까지 따라갈 수 있는 스토리와 캐릭터"라며 "2025년 '데쓰코드(Death Code)'로 확인한 가능성을 2026년 '더 레스큐(The Rescue)'로 확장해 경쟁력 있는 AI 시리즈 IP를 만들어가겠다"고 말했다.

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joyjoy90@sportschosun.com