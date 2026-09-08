[공식]넷플릭스 韓 10년, 잔치 제대로 벌인다…'오겜'부터 '케데헌'까지 총출동

사진제공=넷플릭스

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[스포츠조선 정빛 기자] 넷플릭스가 한국 서비스 10주년을 맞아 지난 10년을 함께한 시청자들과 축제의 장을 연다.

넷플릭스는 오는 10월 24일과 25일 양일간 서울 상암문화비축기지에서 '넷플릭스 코리아 10주년 넷플잔치'를 개최한다.

2026년은 넷플릭스가 한국 서비스를 시작한 지 10년이 되는 해다. 2016년 국내 서비스를 시작한 넷플릭스는 지난 10년간 다양한 K-콘텐츠를 전 세계에 선보여왔다. 2021년 넷플릭스 글로벌 TOP 10 집계가 시작된 이후 순위권에 진입한 한국 작품은 210편이 넘는다.

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32주 연속 글로벌 TOP 10에 오른 '오징어 게임'을 비롯해 글로벌 K-컬처 열풍을 이끈 '케이팝 데몬 헌터스', 제주도의 풍광을 전 세계에 알린 '폭싹 속았수다', 역대 최고 인기 시리즈(비영어) 10위에 오른 '참교육' 등 다양한 한국 작품이 글로벌 시청자들과 만났다. 넷플릭스는 지난 10년간 한국 시청자들이 보내온 사랑에 보답하기 위해 이번 행사를 마련했다.

앞서 넷플릭스는 브랜드를 상징하는 '스트림'을 한복에서 영감을 받아 재해석한 '한복 스트림'과 10주년 기념 로고를 공개하며 캠페인의 시작을 알렸다. 지난 5일 열린 '서울세계불꽃축제'에서는 지난 10년간 사랑받은 넷플릭스 캐릭터들이 여의도 한강공원 일대에 등장했다. 본 공연에서는 넷플릭스 시리즈 '이 사랑 통역 되나요?' OST를 배경으로 한 불꽃 연출도 선보였다.

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이번 '넷플잔치'는 지난 10년의 여정을 함께한 창작자와 파트너, 구독자들에게 감사의 마음을 전하는 동시에 앞으로 이어질 새로운 10년을 함께 기대하는 자리다. 넷플릭스의 시리즈와 예능, 음악 등을 아우르는 '종합 엔터테인먼트'를 오프라인에서 직접 경험할 수 있도록 꾸며진다.

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1차 공개된 프로그램에는 '넷플릭스 코리아 10년의 이야기 with 우리가 사랑한 넷플의 주역들이 한자리에!', '넷플 최고의 브레인을 찾아라', '지금 우리 댄스학교는', '세상에서 가장 핫한 연애천국' 등이 이름을 올렸다. 그동안 넷플릭스 작품을 통해 사랑받은 출연진과 관객들이 직접 호흡하는 참여형 이벤트도 펼쳐질 예정이다.

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축하 무대도 마련된다. 바다, 최백호, 규현, 권진아, 카더가든, 비 등이 무대에 오르며, 넷플릭스 자체 유튜브 콘텐츠 '홍보하러 온 건 맞는데'의 스핀오프 '축하하러 온 건 맞는데'도 특별 라이브로 공개된다. 여기에 향후 공개될 넷플릭스 신작을 미리 만나볼 수 있는 프로그램도 준비된다.

현장에는 다양한 F&B 부스와 먹거리도 마련된다. 네이버, 금호타이어, 한맥, GS25, 비마이프렌즈가 공식 파트너사로 참여한다. 참석자 전원에게는 썬캡이 제공되며, 10주년 기념 티셔츠와 '얼쑤 부채' 등 한정판 굿즈도 선착순으로 증정된다. 현장과 브랜드 스토어에서 구매할 수 있는 10주년 기념 상품도 추후 추가 공개될 예정이다.

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'넷플잔치' 티켓은 오는 10일부터 네이버 예약을 통해 무료로 예매할 수 있다. 세부 라인업과 추가 정보는 넷플릭스 공식 SNS를 통해 순차적으로 공개된다. 지난 10년간 K-콘텐츠를 함께 만들어온 이들의 이야기를 담은 '10주년 기념 특별 웹페이지'도 오는 10월 문을 연다.

'넷플릭스 코리아 10주년 넷플잔치'는 오는 10월 24일과 25일 서울 상암문화비축기지에서 열린다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com