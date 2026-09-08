'아빠 어디가' 10준수 맞아? 황재균도 이 갈았다…"이 XX 꼭 잡는다"('술래게임')

사진제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

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[스포츠조선 정빛 기자] '아빠! 어디가?'의 '10준수'로 사랑받았던 이준수가 서바이벌 플레이어로 돌아온다.

디즈니+ 새 오리지널 예능 '술래게임'은 피지컬 추격전과 숨어 있는 술래의 정체를 밝혀내는 심리전을 결합한 추격 서바이벌이다. '피의 게임' 시리즈를 연출한 현정완 PD가 새롭게 선보이는 서바이벌로, 황재균, 빠니보틀, 경수진, 말왕, 장은실, 박지민, 김똘똘, 양다일, 육준서, 지지원, 신지은, 윤상현, 이준수 등 13명이 출연한다.

현 PD는 '피의 게임'과 다른 포맷을 선보이게 된 배경에 대해 "서바이벌의 영역을 넓혀가는 과정에서 '피의 게임' 안에서는 다 담을 수 없었던 아이디어가 추격전이었다"며 "'무한도전' 조연출 시절부터 서바이벌과 가장 잘 어울리는 장치라고 생각했던 추격전을 이번에는 곁들이는 것이 아닌 중심에 놓고 싶었다"고 밝혔다.

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이어 "기존 게임 서바이벌이 어려워서 포기했던 분들도 쉽게 즐길 수 있으면서, 기존 팬들도 충분히 만족할 만한 포맷"이라며 "이 장르를 처음 접하는 분들에게는 게임 서바이벌의 매력을, 기존 팬들에게는 지금까지 없던 새로운 형식의 게임을 전하고 싶었다"고 설명했다.

'술래게임'은 추격전과 마피아 게임의 요소를 결합했다. 13명이 전력으로 뛰는 추격전을 벌이는 동시에 참가자 사이에 정체를 숨긴 '술래'를 찾아내야 한다. 현 PD는 "뛰는 동안에는 추격전의 박진감을, 멈춰 서서 술래를 지목하는 순간에는 심리전의 짜릿함을 느낄 수 있는 구조"라고 말했다.

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촬영 과정 역시 만만치 않았다고 했다. 현 PD는 "이기기 위해 전력 질주하는 출연자들을 담아야 하는 촬영팀과 큰 규모에서 빠르게 흘러가는 게임을 실수 없이 진행해야 하는 게임 연출팀에게 '술래게임' 촬영 자체가 생존 서바이벌이었다"고 돌아봤다. 이어 "결승전이 끝나자마자 PD와 작가진이 얼싸안고 대성통곡을 할 만큼 모든 스태프에게 도전적인 촬영이었다"고 덧붙였다.

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출연자 섭외 기준은 '뛰는 능력과 사람을 움직이는 능력'이었다. 현 PD는 장은실에 대해 "1대1 피지컬 대결이라면 누구에게도 밀리지 않을 능력이 있어 심리 싸움보다는 정면 승부를 택하는 타입"이라고 했고, 박지민에 대해서는 "피지컬로는 밀린다는 걸 본인이 가장 잘 알았기 때문에 심리 싸움에 모든 걸 걸었다"고 설명했다.

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윤상현은 피지컬과 두뇌 싸움 모두에 자신감을 보였고, 말왕은 피지컬뿐만 아니라 게임을 해석하는 능력에서도 강점을 드러냈다고 전했다. 현 PD는 "이 작품에서 새로운 서바이벌 스타가 탄생했으면 하는 바람이 있다"고 말했다.

특히 현 PD가 가장 예상 밖의 모습을 보여준 출연자로 꼽은 인물은 이준수와 빠니보틀이었다. 이 가운데 이준수는 과거 MBC '아빠! 어디가?'에서 보여준 모습과 전혀 다른 플레이를 펼쳤다고 했다.

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현 PD는 "이준수의 경우 저희가 알던 '아빠! 어디가?'의 해맑던 10준수와는 완전히 다른 모습이었다"며 황재균이 이준수를 반드시 잡겠다는 취지로 날을 세울 정도였다고 전했다.

빠니보틀에 대해서는 "'피의 게임3' 이후 게임 연습을 엄청나게 했다고 들었는데 분명 그때보다 진화한 모습이었다"고 평가했다. 또 '피의 게임' 시리즈 출연 경험이 있는 빠니보틀과 박지민에 대해서는 "만나자마자 게임 안에서 서로를 대놓고 싫어했는데, 그 관계를 지켜보는 것만으로도 흥미로웠다"고 말했다.

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첫 번째 메인 게임은 '경찰과 도둑'이다. 현 PD는 "누구나 한 번쯤 해봤던 놀이가 서바이벌에 맞게 어떻게 진화했는지 보는 재미가 있을 것"이라며 "'술래의 정체'도 흥미롭게 지켜봤으면 한다. 술래가 어떻게 움직이고 자신에게 유리한 판을 어떻게 짜는지 추리하면서 보면 재미가 배가 될 것"이라고 관전 포인트를 짚었다.

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현 PD는 "'피의 게임' 시리즈를 하면서 '해보면 재미있겠다' 싶었던 서바이벌이 많았다"며 "기회가 되는 한 더 많고 다양한 서바이벌을 만들어 시청자들과 나누고 싶다"고 밝혔다.

이어 "목표는 '술래게임'이 디즈니+ 하면 가장 먼저 떠오르는 서바이벌이 되는 것"이라며 "다른 서바이벌과 나란히 놓았을 때도 분명한 오리지널리티가 있는 작품으로 남았으면 한다"고 말했다.

'술래게임'은 오는 30일 디즈니+를 통해 공개된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com