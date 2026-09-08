"빅뱅 전용기 안에서 포착" 지드래곤·대성, 우드 인테리어에 넓은 소파까지 '초호화 스케일'

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[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 빅뱅 지드래곤과 대성이 월드투어 이동 중 전용기 안에서 여유로운 한때를 공개했다.

7일 지드래곤의 인스타그램 부계정에는 별다른 설명 없이 대성과 함께 전용기에 탑승한 모습을 담은 사진을 게재했다.

공개된 사진에서 지드래곤은 검은색 퍼 모자와 민트색 티셔츠를 착용한 채 전용기 좌석에 앉아 카메라를 바라보고 있다. 편안한 차림에도 특유의 개성 넘치는 패션 감각이 돋보였다.

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또 다른 사진에는 지드래곤이 직접 카메라를 들고 대성과 함께 셀카를 찍는 모습이 담겼다.

지드래곤의 뒤편에 자리한 대성은 환한 미소와 함께 손가락으로 브이 자를 그리며 유쾌한 분위기를 자아냈다.

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특히 두 사람을 둘러싼 전용기 내부가 시선을 사로잡았다. 넓은 가죽 소파와 우드 소재 인테리어, 여유로운 좌석 배치가 포착되면서 월드스타다운 남다른 이동 스케일을 실감하게 했다.

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빅뱅은 데뷔 20주년을 맞아 지드래곤, 태양, 대성이 함께하는 월드투어 'BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR 'XX : COSMOS''를 진행하고 있다.

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지난 8월 21일부터 23일까지 고양종합운동장에서 투어의 포문을 연 세 사람은 아시아와 북미, 유럽, 호주 등을 순회하며 팬들과 만난다.

오는 11일에는 미국 뉴저지 메트라이프 스타디움에서 공연을 펼칠 예정이다. 해당 공연은 빅뱅의 데뷔 20주년을 기념하는 월드투어의 일환으로 진행된다.

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narusi@sportschosun.com