'이종석과 결별' 아이유, '긴머리 싹뚝' 단발머리로 등장...신곡 앞두고 깜짝 근황

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김수현기자] 가수 아이유(IU)가 우주를 배경으로 한 신비로운 콘셉트 포토와 함께 단발로 파격 변신한 모습을 공개하며 새 디지털 싱글 '이 별로부터'에 대한 기대감을 한껏 끌어올렸다.

소속사 EDAM엔터테인먼트는 8일 0시 아이유 공식 SNS 채널을 통해 새 디지털 싱글 '이 별로부터'의 콘셉트 포토를 공개했다.

공개된 사진 속 아이유는 우주복을 입고 우주선 내부를 누비며 마치 우주를 여행하는 듯한 모습을 보여준다.

Advertisement

창밖으로 펼쳐진 광활한 우주와 푸른 지구를 바라보는 모습부터 우주선 안에서 헬멧을 든 채 시간을 보내는 모습까지, 영화의 한 장면을 연상시키는 감각적인 비주얼이 눈길을 사로잡는다.

또 다른 사진에서는 우주복을 벗은 아이유의 모습이 담겼다. 회색 니트 차림으로 우주선 내부에 머무는 아이유는 앞선 모습과는 또 다른 분위기를 자아낸다.

Advertisement

특히 긴 머리에서 벗어나 단발 헤어로 변신해 새로운 비주얼을 선보여 눈길을 끈다. 이색적인 공간과 자연스러운 모습이 어우러지며 이번 신보에 대한 기대감을 높인다.

Advertisement

앞서 아이유는 컴백 티저를 시작으로 트랙리스트 등을 순차적으로 공개하며 신보에 대한 궁금증을 끌어올렸다. 특히 이번 콘셉트 포토에서도 그간 티징 콘텐츠를 관통해 온 우주를 배경으로 한 이미지가 이어진 가운데, 사진 속 아이유에게 어떤 이야기가 펼쳐지고 있는지, 또 이는 신곡과 어떻게 연결될지 관심이 모인다.

Advertisement

아이유의 새 디지털 싱글 '이 별로부터'에는 더블 타이틀곡 '이 별로부터'와 'Dear my crazy soulmate' 총 2곡이 수록된다. 두 곡 모두 아이유가 직접 작사했으며, 향후 발매될 정규 6집의 수록곡을 선공개하는 싱글이라는 점에서도 기대를 모으고 있다.

아이유의 새 디지털 싱글 '이 별로부터'는 오는 10일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.

Advertisement

한편 아이유와 2012년 SBS '인기가요' MC로 인연을 맺은 배우 이종석과 2022년 공개 열애를 시작했지만, 지난 7월 결별 사실을 밝혔다.

shyun@sportschosun.com