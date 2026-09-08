NHN, 게임·AI 인재 발굴 해커톤 'NAN 2026' 성료

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NHN이 게임과 인공지능(AI)을 결합한 개발 인재 발굴에 나섰다. 채용과 연계한 해커톤을 통해 실제 게임 개발 과정에서 AI를 얼마나 활용할 수 있는지 확인하고, 우수 인재에게는 채용 기회까지 제공했다.

NHN은 게임 및 AI 인재 발굴을 위한 채용 연계형 해커톤 'Next AI Network 2026(NAN 2026)'을 성황리에 마무리했다고 8일 밝혔다. 이번 행사는 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원이 후원했다.

'NAN 2026'은 AI의 활용 범위를 게임 개발 영역으로 넓히고 관련 인재를 발굴하기 위해 마련됐다. 최근 NHN이 전사적으로 추진하고 있는 AI 주도 업무 혁신 전략과도 맞닿아 있다. 참가자 모집 단계부터 관심이 높았다. 신청 페이지 방문자는 15만 명을 넘어섰으며, 사전과제 심사를 거쳐 본선에 진출할 10개 팀을 선발하는 과정에서는 약 59대 1의 경쟁률을 기록했다. 본선은 지난 4일부터 6일까지 경기 판교 NHN 사옥 '플레이뮤지엄'에서 열렸다. 참가자들은 첫날 오후 3시부터 48시간 동안 게임 개발에 돌입했다.

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현장에서는 추첨을 통해 각 팀에 소재 키워드가 하나씩 주어졌다. '시간', '영역', '연결', '감각', '물리 법칙' 가운데 하나를 선택받은 뒤 '합체', '교환', '성장', '제한', '반전', '예측', '분해', '수집', '복제', '운' 등의 기능 키워드 중 하나를 골라 공통 주제인 '2026년'과 조합해야 했다. 키워드를 게임에 어떻게 녹여낼지는 각 팀의 해석에 맡겼다.

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15명의 심사위원단은 개발 현황을 중간 점검한 데 이어 마지막 날 각 팀의 발표와 시연을 통해 AI 활용 능력, 완성도, 창의성, 키워드 구현 정도 등을 종합적으로 평가했다.

대상은 '서유기' 팀의 '도플갱어'가 차지했다. '도플갱어'는 3대3 거점 점령 방식의 실시간 턴제 전투 게임이다. 야생 동물과 이를 모방하는 로봇 AI의 영역 다툼을 소재로 삼았으며, 이용자의 플레이 습성을 학습해 다음 행동을 예측하는 AI를 구현했다.

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AI를 활용한 개발 방식 자체도 눈길을 끌었다. 대상팀 팀장 이서연씨는 개발 과정에서 클로드 코드를 포함해 AI를 약 95% 활용했다고 밝혔다. 별도의 전담 개발자를 두지 않고 팀원들이 대부분의 작업을 함께 진행했다는 설명이다.

최우수상은 '삼인칭 관찰자 시점' 팀의 '작은 화랑, 큰 그림', 우수상은 '버그와 피처' 팀의 '23'에 돌아갔다. 대상팀에는 5000만원, 최우수상팀에는 2000만원, 우수상팀에는 1000만원의 상금이 수여됐다. 본선에 진출한 나머지 7개 팀에도 팀당 50만원의 챌린지상이 주어졌다. 수상자에게는 상금뿐 아니라 NHN 입사를 위한 최종 면접 기회도 제공된다. 채용될 경우 근속 기간에 따라 별도의 보너스도 지급할 예정이다.

NHN은 48시간이라는 짧은 개발 기간 동안 참가자들이 개발에 집중할 수 있도록 식사와 간식, 샤워실 등을 제공했으며 단체복과 기념 백팩으로 구성된 웰컴 키트도 마련했다. 2일차에는 애플워치와 에어팟 프로, 구글플레이 기프트 카드 등을 경품으로 한 이벤트도 진행했다.

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김상호 NHN 게임사업부문 대표는 "모집 단계부터 이어진 'NAN 2026'에 대한 뜨거운 관심과 48시간 동안 이어진 현장의 열기를 지켜보며 게임과 AI를 향한 인재들의 높은 열정을 실감할 수 있었다"며 "이번 행사에서 발굴한 AI 게임 전문 인력과 함께 오랜 기간 축적해온 데이터와 서비스 운영 역량을 발판 삼아 AI를 활용한 게임 혁신을 지속해가겠다"고 말했다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com