정종철, '캐나다 5개 대학 올패스' 아들 UBC 입학에 주먹 쥐고 환호

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[스포츠조선 김수현기자] 코미디언 정종철의 아내 황규림이 캐나다 명문대 브리티시컬럼비아대학교(UBC) 진학을 앞둔 아들의 입학 준비 현장을 공개했다.

지난 7일 황규림은 정종철과 함께 아들이 입학하게 될 브리티시컬럼비아대학교(UBC)를 찾았다.

이날 황규림은 "이날은 띠뿌동 기숙사 가는 날. 전 세계 사람들이 모인 것 같아. 혼자 온 애들도 있는 것 같고 가족들끼리 온 집이 진짜 많았고 여기저기서 사진도 많이 찍고"라며 설레는 마음을 드러냈다.

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이어 "UBC 북스토어는 티셔츠며 맨투맨이며 굿즈 사려는 사람들로 북새통이었다. 날씨도 좋고 다들 기분 좋아 보이고 모두에게 좋은 추억이 되지 않을까 생각하며 모두를 응원하게 된 날"이라며 현장 분위기를 전했다.

정종철은 아들의 명문대 입학을 앞두고 주먹을 불끈 쥐며 기뻐하는 모습으로 훈훈함을 안겼다.

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황규림은 "아이들이 키를 받는 동안 부모들도 같이 줄 서기도 하고 앉아서 기다리기도 하고. 사람 사는 거 다 똑같다 느낀 날"이라며 기숙사 입소 현장을 생생하게 전했다.

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차분하게 기숙사 절차를 밟는 아들을 지켜보던 황규림은 "학교에 들어가면서 길가에서부터 건물 안까지 봉사자들이 많아서 줄이 길어도 일사천리로 빠르게 진행되는 느낌"이라며 대학교의 체계적인 시스템에 감탄했다.

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대학 입학을 기념하는 사진도 남겼다. 곳곳에 마련된 포토존 앞에 선 정종철과 황규림은 세상 가장 행복한 미소로 아들의 대학 진학을 함께 기뻐했다.

정종철은 앞으로 아들이 지내게 될 기숙사를 직접 방문해 짐을 날라주고 침대를 설치해주는 등 아들의 새로운 시작을 위해 든든한 지원군으로 나섰다.

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앞서 정종철은 지난 2월 아들이 캐나다의 대학 다섯 곳에 모두 합격했다고 직접 알렸다.

시후 군이 합격 통보를 받은 학교는 토론토대학교와 브리티시컬럼비아대학교(UBC), 맥마스터대학교, 웨스턴대학교, 사이먼프레이저대학교(SFU)다. 지원한 다섯 곳에서 모두 합격 소식을 받은 셈이다. 시후 군은 고민 끝에 결국 브리티시컬럼비아대학교(UBC) 입학을 택한 걸로 보인다.

한편 정종철과 황규림은 2006년 결혼해 슬하에 1남 2녀를 두고 있다.

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shyun@sportschosun.com