김수현, 16개월만에 '치욕' 씻었다...‘미성년자 그루밍’ 의혹 종결→복귀 의욕[SC종합]

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 김수현을 1년 넘게 따라다닌 이른바 '미성년자 그루밍' 의혹이 사실상 마침표를 찍었다. 경찰이 아동복지법 위반 등의 혐의를 인정하기 어렵다며 불송치한 데 이어 검찰도 보완수사나 재수사를 요구하지 않은 것으로 알려졌다.

7일 법조계 등에 따르면 검찰은 김수현의 아동복지법 위반 및 무고 혐의 사건과 관련해 경찰에 추가 수사를 요청하지 않고 수사 기록을 반환했다. 이에 따라 지난 7월 내려진 경찰의 '혐의없음' 불송치 결정이 그대로 유지되면서 관련 수사 절차도 사실상 마무리됐다.

지난해 3월 고(故) 김새론 유족 측은 김수현이 고인이 미성년자였던 시절부터 교제하며 정서적·성적으로 학대했다는 취지의 의혹을 제기했다. 2개월 뒤인 2025년 5월 김수현은 아동복지법 위반 등의 혐의로 고소당했고 경찰은 약 1년 4개월 여에 걸쳐 관련 자료와 유족 측이 제출한 증거 등을 조사했다.

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그러나 경찰은 김수현이 고인의 미성년 시절 교제하며 부적절한 행위를 했다고 인정할 객관적인 증거가 부족하다고 판단했다. 이에 지난 7월 29일 해당 사건을 검찰에 넘기지 않는 불송치 결정을 내렸다.

김수현 측은 의혹이 처음 불거졌을 때부터 고인과의 교제 시점은 성인이 된 이후였고 미성년자 시절부터 만났다는 주장은 사실이 아니라고 일관되게 반박해 왔다. 경찰 수사에 이어 검찰도 별도의 재수사를 요구하지 않으면서 김수현 측의 주장에 힘이 실리게 됐다.

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김수현은 의혹이 확산한 뒤 광고와 작품을 비롯한 공식 활동을 중단하다시피 했다. 출연 예정이던 작품의 공개에도 차질이 생겼으며 광고주와의 계약 분쟁까지 이어지는 등 상당한 타격을 입었다. 이후 무혐의 처분을 받은 김수현은 공식 석상에 모습을 드러내며 활동 재개에 나섰다. 팬들과 만난 자리에서는 보고 싶었다는 인사와 함께 다시 연기하고 싶다는 의지를 내비친 것으로 전해졌다.

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'미성년자 교제'와 '그루밍'이라는 거센 의혹 속에서 활동을 멈춰야 했던 김수현. 경찰의 혐의없음 판단에 이어 검찰도 재수사를 요구하지 않으면서 오랜 시간 그를 짓눌렀던 의혹은 사실상 종지부를 찍게 됐다. 김수현이 논란 이전의 입지를 되찾고 본격적인 배우 활동에 복귀할 수 있을지 관심이 쏠린다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com