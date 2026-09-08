"창열아, 고소해라" 이하늘, 故이현배 갈등 속 김창열 향한 악플에 분노

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[스포츠조선 김준석 기자] DJ DOC 이하늘이 오랜 불화를 이어온 김창열을 겨냥한 악성 영상에 분노했다.

김창열을 '악랄한 사람'으로 몰아가고 있다며 직접 법적 대응까지 권해 눈길을 끌었다.

최근 이하늘의 유튜브 채널에는 '창열이가 걱정되는 하늘?'이라는 제목의 쇼츠 영상이 공개됐다.

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영상에서 이하늘은 지인에게 틱톡을 보던 중 김창열과 관련된 과거 이야기가 다시 확산하는 것을 발견했다고 말했다. 이미 오래전 온라인에서 돌았던 내용이지만, 일부 계정이 관심을 끌기 위해 다시 끄집어내면서 논란이 커지고 있다는 설명이었다.

특히 이하늘은 해당 콘텐츠가 김창열의 어머니와 관련된 이야기를 다루며 그를 악랄한 사람으로 몰아가고 있다고 지적했다. 이하늘은 정재용에게 "창열이한테 전화해서 고소하라고 해라"며 영상을 올린 계정과 관련 인물들에게 법적으로 대응할 것을 권했다.

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여전히 두 사람의 관계가 완전히 회복되지 않은 것으로 알려진 가운데, 이하늘이 김창열을 겨냥한 악성 콘텐츠에는 단호하게 대응해야 한다고 나선 점이 눈길을 끈다.

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이하늘과 김창열의 갈등은 2021년 이하늘의 친동생이자 그룹 45RPM 멤버였던 고 이현배가 세상을 떠난 뒤 수면 위로 드러났다.

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당시 이하늘은 이현배와 김창열이 제주도 게스트하우스 사업을 함께 추진했지만 김창열이 투자 계획을 번복하면서 이현배가 경제적 어려움을 겪었다고 주장했다. 생활고에 시달리던 이현배가 배달 아르바이트 중 교통사고를 당했고, 비용 문제로 MRI 검사도 받지 못했다며 동생의 죽음에 김창열의 책임이 있다고 분통을 터뜨렸다.

다만 이는 이하늘 측의 주장이었다. 당시 김창열은 함께 사업을 진행하는 과정에서 좋지 않은 상황이 있었던 것은 사실이라면서도, 갑작스러운 비보를 둘러싼 억측과 추측을 자제해 달라는 입장을 밝혔다. 이현배의 부검의는 교통사고에 따른 치명적인 외상은 발견되지 않았으며 심장질환을 사망 원인으로 추정했다.

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이후 3년 넘게 연락하지 않았던 이하늘과 김창열은 2024년 정재용과 함께 DJ DOC 완전체로 한자리에 모였다. 두 사람이 포옹하고 함께 찍은 사진까지 공개하면서 화해와 재결합 가능성이 제기됐다.

하지만 2025년 12월 이하늘과 정재용이 김창열을 제외한 채 연말 공연을 열면서 불화설이 다시 불거졌다. 이하늘 역시 최근 방송에서 김창열과 아직 화해하지 않았다고 선을 그었다.

DJ DOC 재결합 여부도 여전히 불투명하다. 이하늘은 오는 11월 DJ DOC 이름으로 15년 만의 싱글을 발표한다고 예고했지만, 김창열 측은 "들은 바도 없고 연락받은 것도 없다"고 밝혔다. 이런 가운데 이하늘이 김창열을 둘러싼 악성 영상에는 법적 대응을 권하면서 두 사람의 미묘한 관계가 다시 관심을 받고 있다.

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narusi@sportschosun.com