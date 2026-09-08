이상우, 큰아들 '발달장애' 고백...형 돌보는 둘째 우애에 '감동' (같이삽시다)

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 이상우가 '황신혜의 같이 삽시다'를 찾아 싱글즈와 특별한 인연부터 발달장애 큰아들을 돌보며 단단해진 가족애, 전성기 시절의 비하인드까지 공개한다.

오늘 9일 방송되는 KBS1 '황신혜의 같이 삽시다'에서는 가수 이상우와 함께 추억 여행을 떠난다.

이날 방송에서는 싱글즈의 '남사친'인 가수 이상우가 찾아온다. 반가운 재회 속에서 이상우는 황신혜, 양정아와 드라마에서 각각 친구와 부부로 호흡을 맞췄던 인연을 공개하고, 신계숙과는 함께 오토바이를 타며 쌓은 각별한 친분을 드러낸다.

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특히 동갑내기 황신혜와는 허물없는 '현실 친구' 케미를 선보인다. 레시피대로 요리하는 황신혜에게 "왜 이렇게 어설프냐", "허술하다" 등의 거침없는 직설 화법을 쏟아내며 '신혜 잡는 저격수'로 활약할 예정이다.

이상우는 남다른 가족애도 드러낸다. 네 살 때부터 음악을 가르친 둘째 아들이 2,600만 조회수를 기록한 밴드 '캔트비블루'의 보컬이자 작곡가로 성장했다고 밝혀 눈길을 끈다.

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이어 발달 장애가 있는 큰아들을 돌보는 과정에서 가족애가 더욱 단단해졌음을 고백한다. 서로를 아끼고 의지하는 두 아들을 향한 대견한 마음을 내비치며 남다른 가족 이야기를 전할 예정이다.

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'발라드 황제' 이상우의 전성기 비하인드도 공개된다.

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이상우는 1988년 '강변가요제'에서 대상 유력 후보로 꼽혔지만, '담다디'를 부른 이상은과 치열한 접전 끝에 아쉽게 대상을 놓쳤던 비화를 털어놓는다.

이후 '그녀를 만나는 곳 100M 전'의 메가 히트로 가요계 정상에 오른 이상우는 1위 가수로서 한 번에 약 1,000만 원에 달하는 회식비를 감당했던 전성기를 회상한다.

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한편 이상우와 싱글즈는 80, 90년대 스타 가수로 변신해 '앞마당 가요톱10'을 진행한다. 이들이 재현한 가수의 무대는 무엇일지 기대를 모은다.

shyun@sportschosun.com