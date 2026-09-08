"저스틴 비버도 놀랐다"...BTS 정국, 파격 상의 탈의→2.8억 계정에 공유 '술렁'

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[스포츠조선 조민정 기자] 팝스타 저스틴 비버도 방탄소년단 정국의 파격적인 '상의 탈의' 영상을 그냥 지나치지 못했다. 자신의 개인 계정에 해당 영상을 직접 리포스트하면서 글로벌 팬들이 술렁이고 있다.

8일 저스틴 비버의 개인 SNS 계정 리포스트 탭에는 정국이 상의를 벗은 채 무대 위에 등장한 모습이 담긴 영상이 올라왔다. 해당 계정은 약 2억8000만 명의 팔로어를 보유하고 있다.

영상에는 공연 중인 정국을 바라보던 제이홉의 반응도 함께 담겼다. 제이홉은 정국의 과감한 무대 의상을 본 뒤 놀란 표정을 감추지 못했고 화면에는 정국의 차림을 보고 당황한 제이홉의 반응을 설명하는 영어 자막이 삽입됐다. 영상 속 정국은 재킷 안에 별도의 상의를 입지 않은 채 탄탄한 몸매를 그대로 드러냈다. 무대 위에서 포착된 정국의 파격적인 모습과 이를 지켜본 제이홉의 현실적인 반응이 대비되며 웃음을 자아냈다.

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해당 영상이 수많은 팬 계정을 거쳐 확산한 데 이어 저스틴 비버의 공식 인증 계정에 직접 리포스트됐다는 점에서 이목이 집중됐다. 저스틴 비버는 별도의 설명을 덧붙이지 않았지만 세계적인 팝스타의 계정에 정국의 영상이 등장했다는 사실만으로도 팬들의 뜨거운 반응을 끌어냈다.

국내 누리꾼들은 "저스틴 비버도 저 영상을 봤다는 게 웃기다", "하필 정국의 상의 탈의 영상을 골랐다", "제이홉 반응까지 함께 봤을 생각을 하니 더 재미있다", "이게 무슨 세계관이냐"며 놀라워했다.

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두 사람의 인연을 떠올리는 반응도 이어졌다. 팬들은 과거 저스틴 비버가 정국의 생일을 축하하는 글을 남겼던 일을 소환하며 "비버가 예전에도 정국의 생일을 챙겼다", "두 사람이 서로를 알고 있다는 것만으로 신기하다" 등의 반응을 보였다. 일부 팬들은 정국과 저스틴 비버의 음악적 만남에 대한 기대도 내비쳤다.

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정국은 평소 저스틴 비버의 음악을 즐겨 부르며 남다른 팬심을 드러내 왔다. 과거 비버의 노래를 커버한 영상 역시 전 세계 팬들 사이에서 화제를 모은 바 있다.

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한편 정국은 방탄소년단 멤버들과 월드투어 'ARIRANG'을 진행하고 있다. 지난 6일까지 미국 로스앤젤레스 소파이 스타디움 공연을 마쳤다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com