강균성, ♥유하진에 로맨틱 프러포즈..다이아 반지는 협찬인가

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[스포츠조선 정유나 기자] 그룹 노을 강균성의 예비신부인 배우 유하진이 특별한 프러포즈 순간을 공개해 눈길을 끌었다.

유하진은 7일 자신의 SNS를 통해 프러포즈 당시 사진과 함께 소감을 전했다.

유하진은 "무더운 여름 유난히 시원하고 푸르렀던 날, 오빠의 센스 덕분에 감쪽같이 속아서 샵까지 다녀와 예쁘게 담을 수 있었던 프로포즈 기록"이라며 당시를 회상했다.

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이어 "우리의 결혼을 누구보다 축복하고 기도해준 지인들까지 다들 디테일하게 나를 속였다. 덕분에 감동으로 가득한 서프라이즈가 됐다"며 "몰래 준비한 미니드레스와 턱시도까지 입으니 마치 스몰웨딩을 한 기분이 들었다"고 전했다.

그러면서 "늘 나를 인생의 주인공처럼 빛나게 만들어주는 오빠의 완벽했던 프로포즈"라며 "행복하고 벅찬 추억 만들어줘서 고맙고 사랑한다. 평생 함께 걸어나갈 내 사랑"이라고 예비 남편을 향한 애정을 드러냈다.

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함께 공개된 사진에는 야외에서 마련된 프러포즈 공간의 모습이 담겼다. 하얀 꽃 장식과 촛불이 공간을 장식했고, 두 사람의 추억이 담긴 사진들이 곳곳에 놓여 로맨틱한 분위기를 더했다. 지인들도 함께 자리해 두 사람의 결혼을 축하했다.

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강균성은 이날 화이트 턱시도를 차려입고 유하진에게 무릎을 꿇은 채 반지를 건넸다. 유하진은 화이트 미니드레스를 입고 환한 미소를 지으며 프러포즈를 받았다.

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프러포즈에 사용된 반지도 관심을 모았다. 유하진이 공개한 사진 속 반지는 서울 강남구 청담동에 위치한 예물 전문 주얼리 브랜드의 제품으로 알려졌다. 특히 유하진은 프러포즈 반지 사진과 함께 해당 브랜드의 공식 SNS 계정을 직접 태그해 눈길을 끌었다.

한편 강균성과 유하진은 오는 10월 30일 서울 모처에서 결혼식을 올린다.

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jyn2011@sportschosun.com