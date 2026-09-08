'4세대 최강' 에스파, 콘서트 규모 키울만…브라질 2만 관객의 의미[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 에스파가 또 한번 성장을 증명했다.

에스파는 4일(현지시각) 브라질 상파울루 메르카도 리브레 아레나 파카엠부에서 월드투어 '싱크 : 컴플렉시티'를 개최했다.

브라질 유력 매체인 폴랴 지 상파울루에 따르면 이날 공연에는 총 2만 1652만장의 티켓이 팔려나갔다. 총 2만 8732석 중 2만 1652장이 판매되며 약 75% 수준의 티켓 판매량을 기록한 것이다.

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이는 3년 전인 2023년 9월 상파울루 에스파수 우니메드에서 열린 첫 단독 콘서트(약 8000명)보다 무려 3배 가량 커진 규모다. 3년 만에 공연장 규모를 3배 이상 키운 공격적인 대형 아레나 대관은 분명 리스크를 감수한 과감한 도전이었다. 그런데도 에스파는 현지 관객 2만명 이상을 불러모으는 기염을 토했다. 이 기록은 4세대 걸그룹 최대 규모다.

일각에서는 '매진'이 아니며 티켓을 할인했다는 얘기를 하기도 했지만, 이는 해외 공연 상황을 잘 모르는 이들의 트집잡기에 불과하다.

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실제 글로벌 팝스타들 역시 남미투어에서 스타디움, 혹은 아레나 급 장소를 대관할 때는 일부 구역을 비우거나 프로모션을 진행하는 경우가 흔하다.

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라이브네이션은 매년 북미, 남미, 유럽 전역에서 정례적으로 '콘서트 위크' 프로모션을 진행한다. 여기엔 포스트 말론, 더 위켄드, 레드 핫 칠리 페퍼스, 마룬파이브 등 세계적인 톱스타들의 공연도 포함된다. 에스파의 공연도 마찬가지. 라이브네이션 브라질이 진행한 '콘서트 위크' 프로모션 중 하나로, 공연 전날인 3일 밤까지 한정수량으로만 판매됐다. 이러한 프로모션은 모객 실패를 메우기 위한 긴급 처방이 아니라 플랫폼 차원에서 티켓 접근성을 높이고 남미 지역 라이브 엔터테인먼트 시장 저변을 넓히기 위한 글로벌 마케팅 시스템이다.

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'매진'이 아닌 이유도 명확하다. K팝 아티스트들이 글로벌 스타디움 혹은 아레나 급 공연장에 진입할 때는 대형 LED, 음향 타워 등 무대 구조물 때문에 현장 시야각이 나오지 않을 경우 좌석 일부를 수용 인원 산정에서 제외하거나 현장에서 유동적으로 조정하는 경우가 많다. 이 때문에 2만~5만석 규모의 대형 공연장에서 75~80% 수준의 판매율은 '실패'가 아닌 '상업정 흥행 안정권'으로 평가받는다.

더욱이 에스파의 공연이 열린 날은 현지에서는 비가 내렸다. 이러한 악천후 속에서 객석이 대부분이 꽉 들어찼다는 것은 에스파의 티켓 파워가 얼마나 커졌는지를 입증하는 사례다.

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여기에 6일 칠레 산티아고 모비스타 아레나 공연은 1만 3000여석이 전석 매진되는 기염을 토했다. 에스파의 남미 현지 인기가 어느 정도인지 정확히 알 수 있는 대목이다.

에스파는 데뷔 초부터 메타버스에 기반을 둔 독특한 세계관, 중독성 강한 쇠맛 사운드로 뻔한 걸그룹 공식에서 탈피, 유일무이한 팀으로 인정받았다. 이들은 '넥스트 레벨'부터 '레모네이드'까지 수많은 히트곡을 발매하며 음원차트는 물론, '밀리언셀러'를 기록하며 걸그룹으로는 이례적인 음반 파워를 보여주기도 했다. 또 각 멤버들의 개인 활동과 글로벌 앰버서더 활동 등이 1020 세대 트렌드와 맞물려 '워너비 그룹'으로서 브랜드 가치를 높이고 있다.

이들은 고척 스카이돔 입성, 일본 고척돔 매진 등 아시아를 점령한 뒤 북미 남미 유럽권으로 무대를 키워가며 장기적인 글로벌 흥행을 이어가고 있다. 자신만의 길을 개척해 온 에스파의 행보가 기대되는 이유다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com