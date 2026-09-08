마브렉스 웹3 신작 '픽셀 테이머즈', 출시 3주 만에 애플 앱스토어 인기 1위

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마브렉스가 퍼블리싱한 신작 모바일게임 '픽셀 테이머즈'가 출시 3주 만에 애플 앱스토어 인기 순위 1위에 올랐다. 구글플레이에서도 인기 순위 4위를 기록하며 초반 이용자 확보에 속도를 내고 있다.

블록체인 전문기업 마브렉스는 웹3 퍼블리싱 신작 모바일 게임 '픽셀 테이머즈(Pixel Tamers)'가 애플 앱스토어 인기 순위 1위를 달성했다고 8일 밝혔다.

'픽셀 테이머즈'는 개발사 리턴픽셀이 선보인 픽셀 아트 기반 방치형 RPG다. 지난 8월 19일 출시된 이후 꾸준히 이용자가 유입되면서 약 3주 만에 애플 앱스토어 인기 순위 정상에 올랐다. 게임은 200종 이상의 몬스터를 수집하고 진화시키면서 팀을 구성하는 방식이다. 메인 스테이지를 비롯해 골드 던전, 미니게임, PvP 아레나 등 여러 콘텐츠를 갖췄다.

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출시를 기념한 보상도 마련했다. 게임에 접속한 이용자 전원에게 '6성 소환수 1종'을 지급하며, 플레이 진행도에 따라 '3000회 이상 소환 기회'를 제공한다. '픽셀 테이머즈' 전용 웹상점에서는 마일리지 페이백 이벤트도 진행한다.

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마브렉스는 이번 '픽셀 테이머즈'를 비롯해 외부 개발사의 게임을 확보하며 웹3 게임 퍼블리싱 라인업을 넓히고 있다. 최근에는 일본 출판사 고단샤의 인기 IP '일곱 개의 대죄'를 활용한 체험형 NFT를 선보이기도 했다. 마브렉스는 앞으로도 신작 게임을 지속적으로 선보이며 게임을 중심으로 한 MBX 생태계 확대를 이어갈 계획이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com