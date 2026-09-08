"김종국만 돌아가라" 추성훈, 대만공항서 손팻말 들었다...여행 시작부터 티격태격

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[스포츠조선 김수현기자] 추성훈이 대만 공항에서 김종국의 귀국을 종용하는 손팻말까지 직접 들고 등장하며 거침없는 '찐친 케미'를 예고했다.

오는 10월 첫 방송되는 SBS Plus?MBN '상남자의 여행법 in 대만'은 본능 따라 즐기는 극P 수컷들의 '쌩 날 것 여행기'다. 지난 5월 방송된 '상남자의 여행법 in 규슈'에서는 대한민국 대표 상남자 추성훈과 김종국, 중남자 막내 대성이 즉흥 여정과 거침없는 브로맨스 케미로 순식간에 구독자 28만 명을 집결시키는 등 '조회 수 괴물'의 면모를 입증했다.

이미 '상남자의 여행법 in 대만' 방송을 앞두고 전 멤버 대성이 새로운 멤버 지코에게 추성훈과 김종국에 대한 부탁을 담아 남긴 '영상 편지'를 비롯해 지코가 호르몬 수치를 '갑분 고백'하며 상남자 욕망을 드러낸 '사전 인터뷰' 영상, 대만 현지에서 '런닝맨'만큼 높아진 '상남자의 여행법' 인기에 난감해하는 김종국의 영상 등이 가파른 조회 수 상승세를 보이면서 초미의 관심을 모은다.

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이와 관련 추성훈은 8일(오늘) 오전 11시에 공개될 '김종국-지코 첫 만남' 영상에서 특유의 '추저씨' 매력을 한껏 터트린다. 가장 먼저 대만 공항에 도착한 추성훈은 "처음이다. 많이 얘기는 들어봤지만"이라며 대만 첫 방문에 대한 기대를 드러낸다. 하지만, "김종국 생각 안 났냐"라는 질문에는 두 눈을 끔뻑거리며 "생각 안 났는데. 하나도"라고 단호하게 선을 그어 폭소를 유발한다.

또한 추성훈은 대만 여행에 새로운 막내로 합류한 지코에 대해 자신 있게 아는 척하다가, 설명이 막히자 금세 "모른다"라고 시인한다. 그러면서도 "처음 만나는 친구니까. 우리보다 엄청 긴장하겠지"라며 지코를 걱정하는 반전 면모를 드러낸다. 특히 추성훈은 대만의 우기와 여행 시기가 겹쳤다는 말에 "비를 좋아하지 않는다"라며 표정이 돌변하더니, "근데 원래 우기 시기는 알고 있지 않나. 그런데 왜 여기를…"이라며 제작진을 매섭게 바라본다. 이어 "남들이 안 갈 때 가고, 안 가는 곳에 가는 것이 콘셉트"라는 설명을 마지못해 수긍해 웃음을 일으킨다.

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무엇보다 추성훈은 뒤이어 입국할 김종국과 지코를 위한 환영 문구를 적어달라는 제작진의 요청에 '종국이만 돌아가라'라는 특별한 손팻말을 완성한 후 흡족한 미소를 짓는다. 이후 김종국이 입국장에 모습을 보이자 "비행기표 저쪽에 있으니까. 내가 사줄게"라고 능청스럽게 귀국을 종용해 현장을 웃음바다로 만든다.

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이어진 쿠키 영상에서는 추성훈, 김종국, 지코가 대만 팬들의 역대급 환영을 받으며 걸어가는 모습이 포착된다. '상남자력' 추성훈과 '돌파력' 김종국, '힙력' 지코가 앞으로 어떤 새로운 관계와 웃음을 탄생시킬지 궁금증을 높인다.

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한편 추성훈과 '김종국-지코 첫 만남' 영상은 8일(오늘) 오전 11시에 공개될 예정이어서 기대감을 드높인다. 유튜브 채널 '상남자의 여행법'에는 본방송 전까지 선공개 및 쿠키 영상이 계속 오픈될 예정이다. SBS Plus?MBN '상남자의 여행법 in 대만'은 오는 10월 중 첫 방송된다.

shyun@sportschosun.com