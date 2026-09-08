낸시랭, 오늘(8일) 새벽 강남서 만취 운전 적발…'면허취소 수준'

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] 미술작가 겸 방송인 낸시랭이 음주운전 혐의로 경찰 조사를 받는다.

8일 MBN 보도에 따르면 서울 강남경찰서는 낸시랭을 도로교통법상 음주운전 혐의로 입건했다.

낸시랭은 이날 오전 3시 45분께 서울 강남구 일대에서 술을 마신 상태로 차량을 운전한 혐의를 받는다. 당시 측정된 혈중알코올농도는 운전면허 취소 기준에 해당하는 수준으로 전해졌다.

Advertisement

경찰은 낸시랭을 상대로 음주운전을 하게 된 경위와 이동 경로 등 구체적인 사실관계를 확인할 예정이다.

한편 낸시랭은 최근 방송과 미술 작업을 병행해 왔다. 지난 6월부터 서울 강남구 아트스페이스와이에서 개인전 '플레이(PLAY)'를 열고 대표 연작인 '버블코코'와 '터부요기니'를 새로운 회화적 시각으로 재해석한 작품들을 선보였다. 전시에서는 현대인의 변화하는 정체성과 감정을 '변이'라는 개념으로 표현하며 자신의 작품 세계를 확장했다.

Advertisement

지난 7월에는 웹 예능 '닭터신'에 출연해 가수 이효리와 20년 넘게 이어온 인연을 공개하기도 했다. 낸시랭은 비타민을 챙기는 습관부터 패션 취향까지 이효리에게 많은 영향을 받았다며 뜻밖의 친분을 전했다.

Advertisement

미술작가와 방송인으로 활동을 이어오던 가운데 음주운전 적발 소식이 알려지면서 향후 활동에도 관심이 쏠린다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com