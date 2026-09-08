장도연, 노브라로 한강 산책하다 딱 걸렸다 "바로 어깨 움츠려" 굴욕

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 장도연은 한강을 산책하다 겪었던 아찔한 일화를 고백했다.

최근 테오 웹예능 '살롱드립'에는 미방분 토크 영상이 업로드됐다. 공개된 영상에서 장도연은 유튜버 찰스엔터, 민음사 김민경 편집자와 대화를 나눴다.

장도연은 "집 앞에 나갈 때 이너(속옷)가 불편할 때가 많지 않냐"며 "그래서 이너를 착용하지 않은 채 편하게 걸어 다녔다"고 솔직한 경험담을 털어놨다.

Advertisement

그러나 한강에 도착한 장도연의 예상과 달리 많은 사람들이 모여 있었다. 그는 "그런데 한강에 사람들이 많이 모여 있었다. 그래도 상관없이 당당하게 내 길을 갔다"면서 당시 상황을 설명했다.

이어 "그런데 '장도연 씨죠?' 하고 알아보더라. 그 순간 바로 어깨를 움츠렸다"며 웃음을 자아냈다. 장도연은 "사실 달라질 것도 없는데 느낌상 어깨를 펴고 있다가 움츠리게 되더라"고 덧붙였다.

Advertisement

이를 들은 찰스엔터는 크게 웃으며 물개박수를 쳤고, 김민경은 "어려운 상황에서도 순간 대처 능력이 정말 탁월하시다"라며 박수를 보냈다.

Advertisement

jyn2011@sportschosun.com