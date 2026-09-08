[인터뷰①] '인턴' 한소희 "최민식 선배, 사랑스럽고 귀여운 소년 같으셔"

사진 제공=워너브러더스코리아㈜

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 한소희가 영화 '인턴'을 통해 대선배 최민식과 함께 연기 호흡을 맞춘 소감을 전했다.

한소희는 8일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "최민식 선배는 너무 귀여우시고 사랑스러우신 소년 같다"고 했다.

9월 16일 개봉하는 '인턴'은 2015년 제작비의 5배가 넘는 흥행수익을 거두며 전 세계 관객들에게 많은 사랑을 받은 동명의 할리우드 영화를 리메이크한 작품이다. 런칭 3년 만에 패션계의 다크호스로 급부상한 선우의 회사에 경력 37년 차 실버 인턴 기호가 입사하면서 시작되는 세대도 직급도 뛰어넘는 오피스 라이프를 그린 이야기로, '82년생 김지영', '만약에 우리'의 김도영 감독이 메가폰을 잡았다. 한소희는 일밖에 모르는 3년 차 새내기 CEO 선우로 변신했다.

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한소희는 영화 개봉을 앞둔 소감에 대해 "너무 떨리고, 무섭기도 하다. 관객 분들이 어떻게 봐주실지 궁금하고 저는 민식 선배만 믿고 있다"고 웃으며 말했다.

앞서 최민식은 취재진과의 인터뷰에서 "다신 리메이크 작품을 안 하겠다"며 부담감을 털어놓기도 했다. 이를 들은 한소희는 "저는 더 하고 싶은데, 민식 선배는 왜 안 한다고 하셨을까 싶다"며 "사실 리메이크라고 하면 '부담감'이라는 단어부터 떠올리게 되는 것 같다. 저는 좋은 원작의 리메이크면 영광스러운 일이라고 생각한다. 좋은 작품을 우리나라에서 다시 한번 끄집어낼 수 있다는 자체만으로 의미가 있는 것 같다. 부담감도 있었는데, 그만큼 기대감도 크다. 원작에서는 로버트 드 니로와 앤 해서웨이가 연기했지만, 최민식 선배와 제가 연기하면 또 다른 느낌이 있을 거란 확신이 있었다. 그래서 원작을 잊고 촬영할 땐 즐겁게 했다"고 털어놨다.

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최민식과 CEO와 인턴으로 만난 그는 "처음 선배를 뵀을 땐 무서웠다. 본격적으로 촬영에 들어가기 전부터 직원 배우들을 모두 모아놓고 리딩을 많이 했는데, 그때부터 선배와 가까워진 것 같다. 저는 조금 현장파 배우여서 리딩을 할 때 쉬엄쉬엄 했는데, 선배는 에너지 100%로 하시더라. 그 모습을 보면서 저 자신을 현장파라고 한 게 다르게 말하면 준비성 없는 배우일 수도 있겠단 생각이 들었다"며 "지금은 선배를 보면 너무 귀여우시고 사랑스러우신 소년 같다"고 말했다.

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또 김도영 감독과 처음으로 함께 작업한 소감도 전했다. 한소희는 "감독님이 되게 소녀 같으신데, 카리스마도 있으시다. 저는 작품을 할 때 전적으로 감독님한테 의지를 하는 편인데, 왠지 모르게 저와 결이 맞으실 것 같았다. 감독님이 원래 연기도 하셨어서 미팅할 때부터 어떤 결로 연기를 하면 좋을지 명확하게 알려주셨다"고 감사함을 표했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com