박나래 논란에 실직한 허안나, 남편 식당까지 휘청...결국 홍윤화에 'SOS' (동상이몽)

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[스포츠조선 김수현기자] 박나래 갑질 논란 여파로 출연 예정이던 프로그램이 무산됐던 허안나가 이번에는 폭염으로 매출이 급감한 남편의 식당까지 걱정하게 됐다. 결국 허안나는 '줄 서는 맛집'을 운영 중인 홍윤화·김민기 부부까지 직접 초빙하며 매출 반등에 나섰다.

지난 7일 SBS 예능 유튜브 채널에는 8일 방송되는 SBS '동상이몽2 너는 내 운명' 선공개 영상이 공개됐다.

폭염이 계속되던 8월의 어느 날, 허안나는 남편의 선술집을 찾아 일손을 도왔다.

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허안나는 "6월에 비해서 매상이 많이 떨어졌냐"라고 물었고, 남편은 "많이 떨어졌다"라고 순순히 고개를 끄덕였다.

기록적인 폭염이 이어진 8월, 날씨 탓에 손님들의 발길이 뚝 끊긴 것. 허안나의 남편이 운영하는 식당뿐만 아니라 인근 골목상권 역시 어려움을 겪고 있었다.

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허안나는 "여름에 손님이 없으니까 두 달 정도를 어떻게 버틸 것인가 좀 대책을 세워야 될 것 같다"라며 '여름 대책 위원회'를 꾸렸다.

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하지만 진지한 허안나와 달리 남편은 "그런 걸 왜 세우냐. 어차피 시간 지나면 손님은 다 돌아오는데"라며 시큰둥한 반응을 보였다.

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마음이 급한 아내와 달리 태평한 남편의 모습에 허안나는 직접 해결책을 찾아 나섰다. 그는 "내가 맛집 사장님을 모셨다"라며 '줄 서는 맛집 사장'을 초빙했다.

허안나는 "남편이 제 얘기는 안 듣는다"라며 맛집 사장의 정체를 공개했다. 주인공은 바로 망원동 맛집 사장님으로 알려진 홍윤화, 김민기 부부였다.

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최근 '핫 플레이스'로 떠오른 식당을 운영 중인 홍윤화는 "여름에 대박친 하이볼이 있다"라며 허안나 부부를 위한 비법을 전수하기로 했다. 과연 홍윤화가 공개할 여름철 매출 상승 비법은 무엇일지 관심이 모인다.

한편 허안나는 2026년 1월 MBC 새 예능 '나도 신나'에 출연할 예정이었으나 박나래 갑질 논란 여파로 제작이 무산된 바 있다.

shyun@sportschosun.com