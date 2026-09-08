김연아, 살 오른 모습에 임신설..♥고우림 측 입장 밝혔다 "아는 바 없어"

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[스포츠조선 정유나 기자] '피겨여왕' 김연아가 최근 공식석상에서 이전과는 다소 달라진 모습으로 포착된 가운데 임신설이 불거졌다. 이에 남편인 포레스텔라 고우림 측이 관련 입장을 밝혔다.

8일 고우림 측은 김연아의 임신설과 관련해 'OSEN'에 "(임신과 관련해) 알고 있는 사항은 없다"고 밝혔다.

앞서 김연아는 지난 7일 서울 잠실 롯데 에비뉴엘에서 열린 한 뷰티 브랜드 미디어 포토행사에 참석했다.

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이날 김연아는 어깨가 드러나는 블랙 롱 드레스를 입고 등장해 우아한 분위기를 자아냈다. 특유의 단아한 스타일링과 여유로운 표정으로 현장에 모습을 드러낸 가운데, 이전과 비교해 다소 달라 보이는 모습이 눈길을 끌었다.

특히 얼굴이 전보다 통통해 보이고 전체적인 체형에도 변화가 있어 보이면서 온라인에서는 김연아의 임신 가능성을 추측하는 반응이 나오기도 했다.

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다만 고우림 측은 현재 김연아의 임신과 관련해 알고 있는 사항이 없다는 입장을 전했다.

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한편 피겨스케이팅 국가대표 출신 김연아와 포레스텔라 고우림은 2022년 10월 결혼식을 올렸다.

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jyn2011@sportschosun.com