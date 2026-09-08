[인터뷰②] '인턴' 한소희 "연예부 기자 인턴해 보고파, 전지현 선배 인터뷰 원해"

사진 제공=워너브러더스코리아㈜

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 한소희가 전지현을 향한 무한 팬심을 드러냈다.

한소희는 8일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "제가 연예부 기자가 된다면, 전지현 선배를 인터뷰해 보고 싶다"며 "칸영화제에서 실제로 뵀는데 너무 아름다우셨다"라고 했다.

9월 16일 개봉하는 '인턴'은 2015년 제작비의 5배가 넘는 흥행수익을 거두며 전 세계 관객들에게 많은 사랑을 받은 동명의 할리우드 영화를 리메이크한 작품이다. 런칭 3년 만에 패션계의 다크호스로 급부상한 선우의 회사에 경력 37년 차 실버 인턴 기호가 입사하면서 시작되는 세대도 직급도 뛰어넘는 오피스 라이프를 그린 이야기로, '82년생 김지영', '만약에 우리'의 김도영 감독이 메가폰을 잡았다. 한소희는 일밖에 모르는 3년 차 새내기 CEO 선우로 변신했다.

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한소희는 극 중 선우와 비슷한 점에 대해 "불안함에서 오는 완벽주의자 성향이지만, 완벽하지 않은 게 비슷한 것 같다"며 "선우도 그렇고 저도 주변 사람을 중요하게 생각하는 것 같다. 물론 일을 잘하고 효율성이 좋은 분들과 일하는 것도 좋지만, 사람과 사람 간의 정을 중요하게 여긴다"고 강조했다.

작품 속 기호처럼 도전하고 싶은 인턴이 있는지 묻자, 한소희는 "연예부 기자 인턴을 헤보고 싶다"고 답했다. 그 이유에 대해선 "저도 타이핑이 빠르고, 연예인을 취재해 보고 따라다녀보고 싶다"고 말했다.

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이어 가장 인터뷰해보고 싶은 스타로는 전지현을 꼽았다. 한소희는 "올해 칸 영화제를 다녀왔는데, 너무 기분이 좋았다. '군체' 팀과 '호프' 팀을 보면서 제 작품이 아닌데도 뿌듯하더라. 당시 전지현 선배가 흰색 드레스를 입으시고 머리를 넘기셨는데, 너무 아름다우셨다. 현장에서도 인사는 드렸는데, 인간적으로 말을 한번 섞고 싶었다"고 팬심을 드러냈다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com