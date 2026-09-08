신기루가 밟자 나무 데크가 '푹'..."발가락 가시 빼느라 2시간 고생"

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[스포츠조선 김준석 기자] 개그우먼 신기루가 야외에서 식사하던 중 나무 데크가 파손되는 아찔한 사고를 겪었다.

신기루는 8일 자신의 SNS에 "나무둥절, 루리둥절. 서로 놀랐던 우리"라는 글과 함께 부서진 나무 데크를 촬영한 사진을 공개했다.

사진에는 신기루가 발을 디딘 것으로 보이는 나무 데크 일부가 아래로 꺼지면서 커다란 구멍이 생긴 모습이 담겼다. 주변 나무까지 갈라져 있어 당시 충격을 짐작하게 했다.

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신기루는 "생선 가시나 바르다가 발가락에 나무 가시 빼느라 2시간 고생"이라고 밝혔다.

야외에서 평화롭게 생선을 먹던 중 나무 데크가 갑자기 파손됐고, 이 과정에서 발가락에 나무 가시가 박힌 것으로 보인다.

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특히 그는 자신과 나무가 동시에 당황했다는 의미로 '나무둥절'과 자신의 이름을 합친 '루리둥절'이라는 표현을 사용해 웃음을 안겼다.

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발가락에 박힌 가시를 빼느라 2시간이나 고생한 아찔한 상황도 특유의 유머로 승화한 모습이다.

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사진 속 나무 데크는 한쪽이 완전히 부서진 상태였던 만큼 자칫 발목이나 다리 등에 더 큰 부상을 입을 수도 있었다.

다행히 신기루는 발가락에 박힌 가시를 제거하는 데 오랜 시간이 걸렸다고만 밝혔을 뿐, 추가적인 부상에 대해서는 언급하지 않았다.

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narusi@sportschosun.com