[인터뷰③] '인턴' 한소희 "영화에서 춘 '위플래시' 댄스? 에스파 팬분들한테 죄송하다"

사진 제공=워너브러더스코리아㈜

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 한소희가 영화 '인턴'에서 에스파의 '위플래시' 안무를 선보이게 된 배경을 전했다.

한소희는 8일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "에스파 팬분들께 죄송하다"며 "그 당시 제가 아는 춤이 '위플래시' 밖에 없었다"라고 했다.

9월 16일 개봉하는 '인턴'은 2015년 제작비의 5배가 넘는 흥행수익을 거두며 전 세계 관객들에게 많은 사랑을 받은 동명의 할리우드 영화를 리메이크한 작품이다. 런칭 3년 만에 패션계의 다크호스로 급부상한 선우의 회사에 경력 37년 차 실버 인턴 기호가 입사하면서 시작되는 세대도 직급도 뛰어넘는 오피스 라이프를 그린 이야기로, '82년생 김지영', '만약에 우리'의 김도영 감독이 메가폰을 잡았다. 한소희는 일밖에 모르는 3년 차 새내기 CEO 선우로 변신했다.

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한소희는 요즘 MZ세대 특징에 대해 "'영크크'라고 이야기를 많이 하시지 않나. 저는 '영크크'는 아닌 것 같다. 제가 모르는 신조어가 많더라. 예전에는 아이돌 그룹도 좋아하고 했는데, 지금은 잘 모르겠다. 제가 생각하는 요즘 MZ친구들의 특징은 자신이 뭐를 원하는지 확실하게 아는 느낌"이라며 "저는 20대 초반에 뭘 좋아하는지도 모르고, 뭘 해야 하는지도 모르는 채 방황을 많이 했다. 반면 요즘 20대 초반 친구들의 이야기를 들어보면 자신의 방향성이 정해져있고, 그걸 계획적으로 잘 실행하는 것 같다"고 말했다.

한소희는 극 중에서 에스파의 '위플래시' 안무와 인순이의 '거위의 꿈'을 가창하며 관객들에게 깊은 인상을 남기기도 했다. 이에 한소희는 "우선 에스파 팬분들께 죄송하다"고 사과한 뒤 "저는 춤을 즉석에서 췄는데, 미리 준비해 온 친구들도 있을 수도 있다. 제가 아는 춤은 '위플래시' 밖에 없었다. 당시 팬미팅을 하고 있을 때여서 어떤 걸 추는 게 가장 좋을까 고민하다가, 자연스럽게 '위플래시'가 나왔다. 그 춤을 추는 걸 감독님께서 좋아해 주셨는데, 진짜 BGM까지 '위플래시'를 사용하실 줄 몰랐다"고 말했다. 그러면서 "인순이 선배께도 너무 죄송하다. (제가 노래 부르는 장면이) 오래 나올 줄 몰랐다"고 덧붙였다.

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올해 추석 극장가에선 흥행 경쟁이 치열하게 펼쳐질 전망이다. '인턴'을 비롯해 '암살자(들)', '부활남: 더 레드', '타짜: 벨제붑의 노래' 등이 동 시기에 개봉한다. 이에 한소희는 "무대인사 때 팬 분들이 머리띠 주시면 다 쓸 거고, 민식 선배께도 다 씌울 예정"이라며 "무대인사 시간이 너무 촉박해서 뒤에 계신 관객 분들한테까지 갈 수가 없는데, 열심히 뛰어다니겠다. 그리고 흥행 경쟁이 치열하다고 하시는데, 저는 경쟁이라고 생각 안 한다. 많은 관객 분들이 오셔서 영화관의 문화가 활발해졌으면 좋겠다"고 바람을 내비쳤다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com