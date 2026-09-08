김소영♥오상진, "완성형 미모" 5개월차 아들 외모 화제...팬들도 놀란 비주얼

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 김소영이 5개월 차 아들 수호의 사랑스러운 근황을 공개해 눈길을 끌었다.

8일 김소영은 "뚜호가 요즘 가장 좋아하는 건 보행기와 까꿍"이라며 아들 수호의 근황을 전했다.

김소영이 공개한 영상 속 수호는 엄마를 바라보며 방긋방긋 환하게 웃으며 귀여운 매력을 발산했다.

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김소영은 "5개월이 되니 눈도 마주치고 수시로 웃어요. 매일 보는데도 신기해요!"라며 하루가 다르게 성장하는 아들을 향한 애정을 드러냈다.

앞서 얼굴이 처음 공개된 후 '오상진 붕어빵'으로 화제를 모았던 수호는 이날 공개된 모습에서도 엄마와 아빠를 골고루 닮은 사랑스러운 비주얼로 무럭무럭 성장하고 있어 눈길을 끌었다.

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이를 본 팬들은 "웃는 눈이 언니랑 똑같아요" "와 웃을때 엄마도 있고 아빠도 있어요" "애긴데 이렇게 완성형 미모라구요?!"라며 칭찬을 아끼지 않았다.

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한편 김소영은 2017년 MBC 아나운서 출신 방송인 오상진과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 다양한 방송 활동을 이어가는 동시에 브랜드를 이끄는 CEO로도 활동하고 있다.

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shyun@sportschosun.com