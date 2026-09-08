강호동, 방송 중 느닷없이 뺨 맞았다...이소나 '쿵푸 면'에 초대형 봉변 (천만기인쇼)

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[스포츠조선 김수현기자] 강호동이 방송 도중 이소나의 쿵푸 면에 얼굴을 강타당하는 뜻밖의 돌발 상황을 맞으며 현장을 발칵 뒤집는다.

강호동이 8일(오늘) 방송되는 TV CHOSUN '천만기인쇼' 2회에서 세계 정상급 쿵푸 면 기인들에게 직접 기예를 전수 받은 이소나의 초고난도 퍼포먼스를 지켜보다 의외의 봉변을 당하는 것.

이소나는 '멍'을 부르며 열정적으로 퍼포먼스를 펼치던 도중 갑자기 MC 강호동이 앉아 있는 자리로 거침없이 진격하고, 강호동 앞에서 과감한 쿵푸 면 돌리기를 감행한다.

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이때 이소나가 돌리던 쿵푸 면이 강호동의 얼굴을 강타하고, 강호동은 전혀 예측할 수 없는 타격에 방어할 틈도 없이 뺨을 맞은 후 "맞았어 맞았어"라며 놀라움을 드러낸다.

의도하지 않은 '뺨 가격'을 당한 강호동의 반응은 무엇일지, 이소나는 대선배 강호동에게 어떤 반응을 보였을지, 강호동마저 깜짝 놀라게 만든, '천만기인쇼'다운 역대급 돌발 사건에 관해 관심이 집중된다.

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특히 이날 강호동은 "면치기 56년 인생이어서 웬만한 면은 다 섭렵했는데... 쿵푸 면은 처음 들어본다"라며 호기심을 드러내 모두의 흥미를 자아낸다. '면치기 달인' 강호동조차 생소한 '쿵푸 면은 무엇일지, 쿵푸 면 세계 챔피언들의 무대는 과연 어떨지 궁금증을 높인다.

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그런가 하면 이날 '천만기인쇼'에는 '쿵푸 면' 기인으로 '눈빛부터 차은우' 이요셉과 '점만 찍으면 이강인' 우현남이 등장해 현장을 들끓게 한다.

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이미 '면은우'라는 별칭으로 잘 알려진 이요셉의 등장에 허찬미는 "살짝 차은우 님이 보인다"라며 놀라움을 드러내고, 국민판정단들은 무대 전임에도 불구하고 투표 버튼을 누르며 폭주하는 진풍경을 펼친다.

이에 더해 '쿵푸 면' 대회에서 2년 연속 챔피언을 차지한 중국의 우현남은 "점만 찍으면 이강인"이라며 이강인과 닮은꼴로 열기를 드높인다. 특히 우현남은 '쿵푸 면' 세계 챔피언답게 '이강인급 드리블'부터 무려 720도를 도는 '마르세유 턴', 허리를 뒤로 90도 가까이 꺾는 '림보 신공'까지 완벽하게 성공시켜 "역시 챔피언은 보법이 다르다"라는 소름 돋는 감탄을 끌어낸다.

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한편 TV CHOSUN '천만기인쇼'는 대한민국 국보급 기인들과 최정상 스타들이 만나 천만 뷰에 도전하는 초특급 쇼다. 매주 화요일 밤 10시 방송된다.

shyun@sportschosun.com