[공식] 황정민 소속사, 스토킹 여성 벌금형에…"사법부 판단 존중, 선처 없이 법적책임 물을 것" (전문)

6일 메가박스 코엑스에서 열린 영화 '호프'의 언론 시사회. 황정민이 포토타임을 갖고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.06/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 황정민 측이 스토킹 혐의로 재판에 넘겨진 A씨의 1심 선고와 관련해 입장을 밝혔다.

황정민 소속사 샘컴퍼니는 8일 공식 계정을 통해 "금일 진행된 피고인 A씨의 스토킹 처벌법 위반 혐의 1심 재판에서 재판부는 피고인의 지속적이고 악의적인 스토킹 범행 일체를 유죄로 인정하고 벌금 600만 원과 40시간의 스토킹 치료 프로그램 이수 명령을 선고했다"고 밝혔다.

이어 "재판부는 이번 판결을 통해 피고인의 그간 행위는 '소속 배우의 일상을 심하게 침해해 온 행위'로서 명백한 스토킹 범죄에 해당함을 밝혔다"며 "어떠한 이유로도 타인의 삶을 위협하는 스토킹 행위가 정당화될 수 없음을 확인해 준 판단이라 생각하며 당사는 사법부의 판단을 깊이 존중한다"고 덧붙였다.

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그러면서 "당사는 1심 선고와 별개로 재판 중 지속된 허위사실유포나 악의적으로 편집된 녹취 공개, 유포에 대해 모든 법적 조치를 계획하고 있다"며 "피고인의 추가 행위에 대하여도 어떠한 선처 없이 법적책임을 물을 것"이라고 강조했다.

의정부지방법원 고양지원 형사제4단독(부장판사 김영아)은 이날 A씨가 불출석한 상태로 선고공판을 진행했다. 재판부는 황정민 측의 주장을 대부분을 받아들여 A씨에게 벌금 600만 원과 40시간의 스토킹 방지 프로그램 이수를 명령했다.

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앞서 지난 7월 황정민의 전 연인이라고 주장한 A씨가 개인 계정을 통해 메신저 내용과 통화 기록 등을 공개하며 황정민과 지속적으로 연락을 해왔다고 주장했다. 이와 관련해 소속사는 "황정민 씨 관련 악성 게시물 작성자는 황정민 씨를 지속적으로 괴롭힌 스토킹 범죄 피의자"라며 "황정민 씨는 해당 작성자를 형사 고소했다. 법원은 피의자에 대해 3차례에 걸쳐 접근금지 등의 잠정조치를 부과했고, 스토킹 혐의를 인정해 벌금 300만 원의 약식명령을 내렸다"고 밝혔다.

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이하 샘컴퍼니 공식입장 전문.

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안녕하세요, 샘컴퍼니입니다.

당사 소속 배우 황정민과 관련한 스토킹 사건의 1심 선고 결과에 대해 입장을 말씀드립니다.

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금일(9월 8일) 진행된 피고인 A 씨의 스토킹 처벌법 위반 혐의 1심 재판에서, 재판부는 피고인의 지속적이고 악의적인 스토킹 범행 일체를 유죄로 인정하고 벌금 600만 원과 40시간의 스토킹 치료 프로그램 이수 명령을 선고하였습니다.

재판부는 이번 판결을 통해, 피고인의 그간의 행위는 '소속 배우의 일상을 심각하게 침해해 온 행위'로서 명백한 스토킹 범죄에 해당함을 밝혔습니다. 어떠한 이유로도 타인의 삶을 위협하는 스토킹 행위가 정당화될 수 없음을 확인해준 판단이라 생각하며, 당사는 사법부의 판단을 깊이 존중합니다.

당사는 1심 선고와 별개로, 재판 중 지속된 허위사실유포나 악의적으로 편집된 녹취 공개, 유포에 대해 모든 법적 조치를 계획하고 있으며, 피고인의 추가 행위에 대하여도 어떠한 선처 없이 법적책임을 물을 것입니다.

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감사합니다.

2026년 9월 8일

㈜샘컴퍼니 드림

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com